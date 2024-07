¿Cuánto lleva Falcao García sin meter un gol? El dato preocupa en Millonarios

Radamel Falcao García acumuló su cuarto partido consecutivo sin poder marcar con Millonarios. El ‘Tigre’, que llegó este semestre procedente del Rayo Vallecano de España, aún no ha podido celebrar con la camiseta del cuadro ‘embajador’ y su prolongada sequía ya empieza a preocupar a los hinchas.

Ante Atlético Nacional tuvo un par de opciones claras en el segundo tiempo, ambas tras centro de Jhon Emerson Córdoba desde la banda derecha . En la primera no alcanzó a cambiarle la dirección al balón en el segundo palo y en la segunda empalmó de volea con la mala fortuna que la pelota se desvió levemente en la humanidad del defensor Juan Felipe Aguirre.

Millonarios vs. Nacional, partido adelantado por la fecha 6 de la Liga Betplay | Foto: Colprensa

¿Cuándo fue el último gol de Falcao García?

¿Qué dijo Falcao del partido contra Nacional?

Del arbitraje de Nicolás Gallo prefirió no hablar. “No hay que decir nada del árbitro, yo creo que tenemos que tratar de no meternos en esa situación, hay muchas cosas en el campo que él no alcanza a ver; por ahí la gente que está afuera lo tiene que ayudar, pero hay que dejar trabajar a los árbitros y siento cierta tensión cuando van a dirigir a Millonarios. Hay que dejarlos trabajar tranquilos y respetar la labor que hacen”, finalizó.