Conmebol celebró el cumpleaños de James Rodríguez y se rindió a sus pies: “Dueño de una calidad única”

La Copa América 2024 ha tenido un sabor especial, no solo para Colombia, sino para James Rodríguez, el 10 de la selección quien, además de ser el mejor jugador en lo que va del certamen, este viernes está cumpliendo 33 años , fecha que espera celebrar con la obtención del título este domingo 14 de julio cuando enfrente a Argentina en la final.

Sus jugadas, las celebraciones y, sobre todo sus asistencias, lo tienen hoy por hoy como uno de los mejores de la copa, tanto así que la propia cuenta de la Conmebol no dejó pasar por alto su cumpleaños y con un mensaje bastante emotivo que destaca sus cualidades se sumó a la ola de mensajes que le enviaron al 10 colombiano por su aniversario.

Elogios al nivel de James Rodríguez en la Copa América

James no aguantó las lágrimas tras clasificar a la final. | Foto: AFP

“A James siempre se lo he hecho saber, desde el momento que llegué a la Selección le he dicho que él es mi ídolo, tanto él como Falcao y Cuadrado que los veía jugar desde pequeño. Poder compartir con ellos me llena de orgullo. Le llevo diciendo: ‘Eres un crack, te admiro mucho, te lo mereces’”, expresó.