James Rodríguez se destapa y hace crucial revelación para la final de Copa América con Argentina: “Todavía no”

El talentoso volante ofensivo, precisamente, después del cotejo contra Uruguay, habló ante las cámaras de Win Sports e hizo crucial revelación sobre la final . James manifestó que la final era una meta, pero no el gran sueño. Señaló que el sueño es que la Selección Colombia quede campeona.

“ Todavía no hemos cumplido el sueño . Este equipo está para cosas grandes. Todos somos uno y lo más importante es que estamos en la final. El objetivo es quedar campeones”, expresó sin rodeos el exjugador del Real Madrid.

Palabras de Néstor Lorenzo después de la semifinal

Para la hinchada. “Simplemente agradecerles el apoyo. No era posible sin esa energía que recibimos cada día. Hay un grupo que da todo y se merece esto. Estamos felices de poner al pueblo colombiano una sonrisa en su rostro y una alegría. Sabemos lo que está sucediendo. Es la mejor recompensa que puede tener este grupo”.

El duelo. “ Fue un partido duro, Uruguay es un excelente equipo con un entrenador al que admiro mucho . El partido lo teníamos de alguna manera, no controlado porque sabíamos que son jugadores que no necesitan mucha elaboración para complicar, pero sí asumimos el protagonismo, riesgo y fuimos valientes cuando nos quedamos con uno menos. Eso es un acto de coraje que Dios nos premió”.

Daniel Muñoz y Matheus Uribe. “Hablé con los dos. Están bien, Matheus no tiene por qué. Llegó desde atrás, sabe leer cuando llegar, son cosas que pasan. Tiene que estar con la frente en alto. Dani está un poco más caído porque es un león y lo traicionó la emocionalidad, pero ya está. Le di un abrazo y le dije, ‘sin vos no estaríamos acá, así que arriba la frente’”.

Richard Ríos. “Creo que tiene un golpe fuerte, no es nada muscular. Veremos cómo evoluciona, tenemos poco tiempo, pero esperamos que evolucione bien. Tuvo un raspón en toda la pierna con dolor”.

Jugar contra su país. “De mi parte no lo experimenté nunca, no sé cómo se siente. Tengo mi círculo cercano que ya estaba vaticinando y diciendo lo que puede pasar por el cariño que me tienen. Hay mucha gente que está pegada a nosotros, a la campaña, al cuerpo técnico. Vamos a ver, va a ser muy lindo esto. Voy a estar con jugadores que conocí en mi carrera”.