Conmebol publicó audios VAR del agarrón a Yerry Mina y reveló por qué no fue penal para Colombia

La Selección Colombia no estuvo exenta de polémica durante su partido del lunes contra Paraguay en la Copa América 2024. Sobre el final del partido, justo después del descuento de los guaraníes, el árbitro Darío Herrera señaló penal a favor de la Tricolor por un agarrón en el área contra Yerry Mina.

Tras los reclamos de la parcialidad paraguaya, Herrera fue llamado a una revisión sobre el campo de juego donde determinó que no existía la falta contra Mina y que el juego debía reponerse desde un bote a tierra.

Conmebol publicó los audios VAR de dicha decisión y dejó claras las razones por las que no se concedió la pena máxima a favor de la Selección Colombia. “En el minuto 83, un centro al área del equipo blanco y rojo, un delantero y un defensor disputan el balón, produciéndose un contacto normal entre ambos para la acción”, se relata en el video inicialmente.

El argentino Silvio Trucco (VAR) y el chileno Rodrigo Carvajal (A. VAR) fueron los encargados de reversar la decisión de Herrera, al considerar que no había suficiente contacto para determinar que el defensor paraguayo había derribado a Mina en el área.

“Yo veo que ambos jugadores se van tomando. No hay una fuerza, no hay ningún impedimento para traerlo, ¿estamos de acuerdo?”, dice Trucco mientras Herrera trataba de escuchar entre los alegatos de los guaraníes. “Estoy de acuerdo contigo. Para mí no es penal”, le respondió Carvajal en la charla al interior de la cabina.