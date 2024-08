Conmovedora dedicatoria de Mari Leivis Sánchez tras ganar medalla de plata en los Juegos Olímpicos: “Lo amo”

Así mismo, Sánchez resaltó en entrevista con el medio citado anteriormente que no es fácil dejar de lado la dedicación que requiere un hijo , para enfocarse a entrenar arduamente, pensando siempre en el triunfo.

“Solo me queda agradecerle a Dios porque por él también obtuve esta medalla. Le creí sus promesas. Por medio de mi madre pude recibir ese apoyo de parte de Dios, porque él es quien nos permite todo. Como dice la biblia, no se mueve la hoja de un árbol, si él no lo permite”, agregó Sánchez.