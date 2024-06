Copa América: Además de Colombia, este es el otro vibrante partido hoy lunes 24 de junio

En tal sentido, Colomba vs. Paraguay se jugará a partir de las 5 p. m. y Brasil vs. Costa Rica, 8 p. m.

Pese a sus 23 partidos invicta, l a selección Colombia no la tendrá fácil ante la combativa Paraguay , que suele mostrar las garras afiladas en los certámenes continentales.

“No pensamos en el invicto, a los jugadores no les hablo del invicto (...) Más allá de lo bien que nos fue, no nos garantiza nada. Mañana (lunes) es otra historia”, consideró Lorenzo, quien admitió esperar un duelo “difícil” ante Paraguay.