Cristiano Ronaldo desata polémica mundial por explosivas declaraciones tras alcanzar su gol 900

Las explosivas declaraciones

Sobre los récords que ha roto en su carrera, el portugués, muy a su estilo, aseguró que él no se propone alcanzarlos, sino que estos lo siguen. “900 goles parece cualquier hito, pero solo yo sé lo duro que es trabajar cada día para marcar tu gol 900. Es algo único en mi carrera. No rompo récords, ellos me persiguen”, señaló.

“Que Portugal gane una Eurocopa es lo mismo que ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos con Portugal, que es lo que realmente quería. No me motiva ganar otras cosas, me motiva disfrutar del fútbol y los récords vienen por sí solos”, dijo.