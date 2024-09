Revelan decisión por la que James Rodríguez se enojó con la Selección Colombia: lo contaron en vivo

Perú vs. Colombia: inteligencia artificial dice quién ganará y cómo quedará el marcador

Durante la transmisión del Gol Caracol , los panelistas hablaron de la decisión que tomó el jugador de la Roma y contaron al aire lo que sucedió en la interna de la Selección Colombia cuando James Rodríguez no estuvo convocado.

“La 10 que tiene Dybala es prestada. Messi todavía no ha dicho me voy”, dijo Javier Hernández Bonnet. “El que lleve la camiseta de Messi está obligado a hacer muchas cosas cercanas a Messi”, agregó.

Luego lo comparó con la situación de Colombia. “Hay otros que no ceden la 10 ni siquiera en partidos donde no están y se enojan cuando se la dan a otro jugador. Ese fue el episodio de la Selección Colombia con la camiseta número 10 cuando se la dieron a (Steven) Alzate en un amistoso”, agregó el comentarista.

James Rodríguez no acudió a aquella convocatoria por una lesión en el sóleo. A raíz de su ausencia, el entonces jugador del Brighton convocado por Carlos Queiroz heredó el número que en otras ocasiones usó Edwin Cardona o Juan Fernando Quintero.

¿Qué dijo Dybala del número ‘10′?

El hecho que Dybala reemplazara el dorsal de Messi no pasó desapercibido para los medios internacionales, que remarcaron el cercano final de la carrera del astro rosarino como futbolista.

Para la ‘joya’, sin embargo, fue una ocasión especial. “Fue increíble que la gente me haya recibido así después de tanto tiempo que no pude venir a la Selección; me puso la piel rara, así que estoy muy feliz”, dijo Dybala.