Cristiano Ronaldo podría llegar al Bayern Munich; la ‘jugada’ con que empresario se lo quiere llevar de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, a quien no se le ha visto a gusto en Al-Nassr los últimos tiempos, podría desistir de los 150 millones de euros que gana por temporada con tal de regresar a la élite del balompié. El portugués de 38 años podría arribar a Bayern Munich, de acuerdo con un medio de comunicación alemán.

El periódico bávaro Abendzeitung informó en las últimas horas que hay interés de un empresario, Marcus Schon, en facilitar la llegada de Cristiano Ronaldo al Bayern Munich, incluso haciéndose cargo de su salario, siempre y cuando el equipo le dé un porcentaje por las ventas de las camiseta del jugador, en caso de que se concrete el fichaje.

El medio en mención incluso citó el correo que supuestamente Marcus Shon le envió al director ejecutivo del club, el exguardameta Oliver Kahn: “Es concebible que podamos comprometernos con la tarifa de transferencia o pagar el exceso de salario sobre un monto básico si nuestra empresa está claramente identificada como facilitador del trato”.

Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Al-Nassr hasta 2025. - Foto: AP

En cuanto a lo que espera a cambio Marcus Shon, de acuerdo con Abendzeitung, es: “En el caso de una firma permanente, esperaríamos una parte de los ingresos de la camiseta para limitar nuestro riesgo financiero”.

Más allá de que Bayern intente fichar a Cristiano Ronaldo, habrá que ver si el lusitano está dispuesto a hacerlo, dado que para cerrar el negocio, si es que se da, debería reducir el astronómico sueldo que percibe en Arabia Saudita.

Müller le había hecho un guiño a Cristiano Ronaldo

Recientemente, Cristiano Ronaldo fue elogiado por Thomas Müller, jugador del Bayern Munich, quien hizo una odiosa comparación con Lionel Messi.

En conversación con la revista alemana Kicker, Müller afirmó: “Contra Messi, las cosas siempre van bien a todos los niveles en términos de resultados. A nivel de clubes, Cristiano Ronaldo era nuestro problema cuando estaba en el Real Madrid”.

Müller realizó 'pasada' comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo - Foto: Fotos 1 y 3, de AFP - Foto 2, de Getty Images.

Müller, algo irreverente, como se le ha visto en pocas ocasiones, afirmó llevar la cuenta de las veces en las que Bayern Munich se impuso enfrentando a un club con la presencia de Messi, quien, pese a las críticas, consiguió el título más deseado por cualquier futbolista y por el que lo criticaron en más de una ocasión: la Copa Mundo.

“Naturalmente, conozco mis estadísticas en partidos contra Messi. Antes de un partido como el de mañana siempre se habla de esas cosas. Está el 2-8 contra el Barcelona, pero creo que más importante que eso fue el 7-0 global a favor nuestro en la semifinal de 2013″, afirmó Müller.

Más allá de lo odiosos que pudieron resultar los comentarios de Müller acerca de Messi, tiene razón cuando de acudir a la estadística para argumentar se trata.

De las ocho ocasiones en que Cristiano Ronaldo enfrentó al Bayern Munich, en cinco venció, en dos perdió y en una empató. Messi, por el contrario, perdió seis partidos, ganó dos y empató uno ante el club de Alemania.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el duelo de estrellas en Arabia. - Foto: @cristiano

Ahora bien, en la entrevista con la revista Kicker, Müller no solo lanzó dardos a Messi, sino que le reconoció su labor en Qatar 2022, y ¿cómo no?, sin en el certamen mundialista no solo se coronó campeón, sino que se convirtió en el jugador de la albiceleste con más goles. Además, sacó casta cada vez que se le exigió

“Tengo el mayor respeto por la actuación de Messi en la Copa del Mundo”, dijo Müller, aunque su preferencia por el Bicho portugués sobre la Pulga argentina ha quedado registrada más de una vez.

“Oh, dios mío… voy a ir con Ronaldo. Contra Messi tengo una buena estadística, contra Ronaldo no tan buena”, comentó tiempo atrás en conversación con ESPN.