‘Bolillo Gómez’ es sincero con la hinchada de Junior de Barranquilla: “El daño no se va a arreglar el próximo semestre”

Hernán Darío Bolillo Gómez, quien se mantendrá como director técnico de Junior de Barranquilla, brindó declaraciones que poco ilusionan a la hinchada.

En conversación con algunos medios de comunicación, luego de una reunión con el máximo accionista del equipo Tiburón, Fuad Char, expuso que va a ser difícil cerrar algunos fichajes. Así mismo, expuso las dificultades que tuvo desde que asumió la dirección técnica del club.

Específicamente sobre los fichajes, todavía más teniendo en cuenta la salida de uno de sus mejores jugadores por actores de indisciplina (el Chino Sandoval), Bolillo comentó: ”Eso se viene tocando, hay opciones de cambio, pero eso está difícil y más en mitad de año, esta no es época de hablar de salidas o llegadas (...). Estamos en eso, no hay nada concreto con nadie”.

El 'Bolillo' Gómez dando instrucciones en un partido del Junior de Barranquilla. - Foto: DIMAYOR

Pese a no clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, Bolillo Gómez reconoció la labor de sus dirigidos cuando asumió el rol como entrenador para recuperar terreno perdido en la tabla de posiciones. Valga recordar que bajo la batuta de Alfredo Reyes, el equipo estaba en la penúltima casilla y no daba muestras de buen fútbol.

“Llegamos y agarramos el equipo en un bajo estado, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, si no hubiera sido por ellos no hacíamos 28 puntos en este torneo, no quedamos lejos de la clasificación. Hubo buenos comportamientos, es normal los altibajos porque se hicieron algunos reacondicionamientos físicos y eso lo sintieron, si no se siembra bien al principio cuesta”, afirmó Bolillo Gómez.

Junior se quedó por fuera de los ocho mejores del rentado local apenas por un punto y, de hecho, estuvo muy cerca de la hazaña. En la última jornada, le ganó a Atlético Huila, pero otro resultado no le sonrió: Pasto derrotó a Envigado y se quedó con el último cupo a cuadrangulares. El próximo semestre, la apuesta será volver a estar entro los mejores, ya con Juan Fernando Quintero, el referente del equipo, recuperado de su lesión. Pese a ello, el entrenador es cauteloso.

Juan Fernando Quintero, recuperado en Junior y con ansias de revancha. - Foto: Junior de Barranquilla

“Junior tiene un daño grande que no se va a corregir en el próximo semestre, es muy difícil una reestructuración en pocos meses, se va a trabajar para eso, pero hay equipos que están en las finales con un proceso de tres o cuatro años”, concluyó Bolillo Gómez.

Junior, en busca de refuerzos

La dirigencia del Junior de Barranquilla ya le ha dado la vuelta a la página de la Liga Betplay 2023-I y se enfoca en conformar un equipo competitivo para el segundo semestre, nuevamente bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez.

Tras los malos resultados obtenidos en el campeonato y el escándalo protagonizado por varios jugadores, el conjunto tiburón tiene en mente dar otro golpe en el mercado que se sume a la continuidad de Juan Fernando Quintero, más allá de los rumores que lo relacionan con un regreso a River Plate.

El agente de Juanfer y la junta directiva del Junior han estado en contacto desde hace unos días, buscando dejar las cosas claras para lo que viene. El ‘10′ ha insinuado en redes sociales que quiere darse la revancha, pero necesita convencerse de tener un buen equipo para pelear por el título en diciembre.

Víctor Cantillo con el trofeo de la Liga Betplay en sus manos. Junior buscaría volver a contar con él. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Para nadie es un secreto que Junior tiene la chequera ‘caliente’ y esta vez no será la excepción. De acuerdo a Habla Deportes, la familia Char ha iniciado las conversaciones con Corinthians bajo la intención de traer de vuelta a Víctor Cantillo, volante que es considerado uno de los ídolos de la historia reciente.

Cantillo tiene contrato con el Timão hasta 2024, por lo que la fórmula que ha puesto Junior sobre la mesa es un préstamo por el año y medio que le queda.