Cristiano Ronaldo se mostró arrepentido tras polémica de su ‘rabieta’ en Manchester United

Sigue la polémica que se generó este miércoles en Old Trafford con el astro portugués, Cristiano Ronaldo, y la escena en la que se le vio irse anticipadamente del estadio, luego de sentirse molesto por no haber sumado un solo minuto ante el Tottenham Hotspur, donde su equipo consiguió una importante victoria.

El detonante de los sucedido se dio luego de que, a pesar de haber sido un triunfo para los locales, el recinto deportivo tuvo que ver una escena calificada como “vergonzosa” por parte de uno de sus líderes e ídolos a través de la historia, quien, de manera anticipada al pitazo final, salió de su puesto en el banco de suplentes y se fue directamente a los vestuarios.

Las cámaras, al percatarse de lo que sucedía con el astro portugués, acompañaron su recorrido en el que se le notaba bastante molesto por no ser tenido en cuenta. Quienes pagaron su furia fueron un quinteto de niños que se encontraba en su camino; los menores le acercaron la mano para que este los saludara, acción que no tuvo la reacción esperada del portugués, quien no se detuvo para saludarlos.

Después del partido, en rueda de prensa, Ten Hag manifestó que no le prestaba “atención” a esas situaciones y aseguró que se encargaría de eso más tarde.

“Estamos celebrando esta victoria. Quiero centrarme en este equipo. Ha sido una actuación magnífica”, agregó el entrenador neerlandés.

¡SE FUE AL VESTUARIO! A falta de poco para llegar a los 90', las cámaras se fueron con Cristiano Ronaldo que dejó el campo de juego tras no ingresar en la victoria del Manchester United ante Tottenham.



📺 Disfrutá de la #PremierLeague por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/0lIcoIvjtZ — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 19, 2022

Cumpliendo su palabra, este jueves tomó una decisión que tendría que ver con la actitud de Cristiano Ronaldo. Por medio de un comunicado, el club informó que el atacante portugués “no formará parte de la convocatoria del Manchester United para el partido de la Premier League de este sábado ante el Chelsea”.

Hasta la tarde de este jueves, el jugador no se había pronunciado sobre lo sucedido, sin embargo, de manera respetuosa y pensando en cierta medida en la incidencia como deportista de alto rendimiento en el mundo, rompió su silencio.

Utilizando su cuenta de Instagram, Ronaldo arrancó diciendo: “Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente hacia mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones”.

A lo que agregó: ”empecé muy joven, los ejemplos de jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí”.

En una intención clara de defenderse de las acusaciones que han estado rondando sobre su imagen y un posible irrespeto hacia sus compañeros de Manchester United, agregó: “Por lo tanto, más adelante, siempre he intentado dar el ejemplo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado”.

Aceptando que su actuar un día antes no fue el correcto, se mostró arrepentido y dijo: “Desafortunadamente eso no siempre es posible y a veces el calor del momento nos lleva lo mejor”. A su vez, siempre competitivo y pensando en mejorar desde todo punto de vista, dijo: “Ahora mismo, siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros de equipo y estar listo para todo en cualquier juego dado”.

Conociendo el castigo impuesto por su club, no mostró rebeldía ante ello y antes lanzó un mensaje como referente del club, en donde proclamó que: “ceder ante la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y United debemos mantenernos de pie. Pronto estaremos juntos de nuevo. 💪🏽🙏🏽”.