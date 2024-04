Luis Díaz agita la historia de los colombianos en Premier League con sobresaliente dato

Con gran tristeza para Colombia, el pasado sábado se pudo haber dado por sentenciado que Luis Díaz y Liverpool no lograrán el objetivo primario de ser campeones de la Premier League en la temporada que está por acabar. Esto, luego de sumar otro resultado que no los favorece, en medio de su lucha con Manchester City y Arsenal por la cima.

“Teníamos que ganar aquí, lo sabíamos y no lo hemos hecho. Realmente no estoy pensando en ello. Dije que teníamos que ganar nuestros partidos y no lo hemos hecho. ¿Van a perder (Arsenal y City) dos o tres partidos? No lo creo”, dijo Jürgen Klopp en rueda de prensa tras la igualdad de los suyos.