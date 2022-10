Hermana de Cristiano Ronaldo estalla contra el Manchester United por drástica decisión contra el futbolista

Elma Aveiro



Buenos días



Mi gran héroe y amor de mi vida estaré contigo hasta que la muerte nos separe



Existe la ley del retorno y veré muchas cosas sobre todo la falta de respeto

No hagas lo que no quieres que te hagan Voy a ver Dios no duerme#CR7𓃵 #CristianoRonaldo #MUFC pic.twitter.com/yld0tic1Rr