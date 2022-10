‘Y se marchó’, nueva rabieta de Cristiano Ronaldo en Manchester United: niños pagaron su enfado

El estadio de Old Trafford, fue testigo este miércoles de la victoria del Machester United sobre el Tottenham Hotspur del colombiano Davinson Sánchez, con goles del brasileño Fred (47) y el portugués Bruno Fernandes (69), alentadora para los ‘diablos rojos’ quienes el sábado tendrán la ocasión frente al Chelsea de meterse en puestos de Liga de Campeones.

Tras esta derrota, Tottenham se mantuvo 3º con 23 puntos, aunque pierde una gran oportunidad de acercarse al líder Arsenal.

Por otra parte, y a pesar de que fue un triunfo más que significativo para los locales, el recinto deportivo tuvo que ver una escena bastante vergonzosa de uno de sus líderes e ídolos a través de la historia, Cristiano Ronaldo. Quien de manera anticipada al pitazo final salió de su puesto en el banco de suplentes y se fue directamente a los vestuarios sin haber sumado un solo minuto en campo durante la victoria de su equipo.

Las cámaras, al percatarse de lo que sucedía con en astro portugués, acompañaron su recorrido en el que se le notaba bastante molesto por no ser tenido en cuenta, quienes pagaron su furia fueron un quinteto de niños que se encontraban en su camino y los cuales le acercaron la mano para que este los saludara, acción que no tuvo la reacción esperada del portugués que no paró en su caminar. Erik ten Hag, técnico de CR7 dijo en rueda de prensa pos partido: “Me ocuparé de eso mañana, no hoy. Ahora estamos celebrando esta victoria”.

¡SE FUE AL VESTUARIO! A falta de poco para llegar a los 90', las cámaras se fueron con Cristiano Ronaldo que dejó el campo de juego tras no ingresar en la victoria del Manchester United ante Tottenham.



En el complemento de la jornada, con un solitario gol de Darwin Núñez, el Liverpool ganó al West Ham y sigue escalando posiciones en la clasificación de la Premier League, en una 12ª jornada en la que el Chelsea vio frenada su mejoría al no pasar del 0-0 en su visita al Brentford.

El delantero centro uruguayo remató a la red con un potente cabezazo picado a centro desde la izquierda del griego Kostas Tsimikas (22) para abrir el marcador en Anfield, una ventaja que los ‘Reds’ aguantaron hasta el final.

Núñez jugó seguramente sus mejores minutos desde que llegó hace casi un año al Liverpool. Omnipresente en todas las acciones ofensivas ‘Reds’, el uruguayo pudo haber ampliado diferencias con un gran disparo... que se estrelló en el palo (39).

El Liverpool, no obstante, puede también dar gracias por la victoria a su portero brasileño Alisson Becker, que detuvo un penal a Jarrod Bowen justo antes de la pausa (44) que podría haber cambiado la dinámica del partido.

Con 16 puntos, el Liverpool (7º) aún está lejos del podio, donde se supone que por historia y calidad de plantilla debe estar, pero se va acercando poco a poco y, sobre todo, confirma su mejoría después de haber ganado al Manchester City el fin de semana.

El que vio frenada su marcha ascendente fue el Chelsea, incapaz de marcar un solo gol en la cancha del Brentford, que se llevó un punto del duelo.

Los ‘Blues’, que se mantienen en zona Champions, cuartos con 20 puntos, pudieron haberse ido de vacío de no haber sido por la gran actuación, otra vez, de su portero, el español Kepa Arrizabalaga, que salvó al menos tres goles que los locales ya cantaban.

Entre Chelsea y Liverpool se colocan el Manchester United (5º con 19 puntos) y Newcastle (6º con 18).

Por su parte, el Newcastle venció 1-0 al Everton con un golazo del paraguayo Miguel Almirón (31).

HALF-TIME #PL SCORES



AFC Bournemouth 0-1 Southampton

Brentford 0-0 Chelsea

Liverpool 1-0 West Ham

Newcastle 1-0 Everton pic.twitter.com/8qmZVICoDS — Premier League (@premierleague) October 19, 2022

El duelo entre los dos primeros clasificados, Arsenal y Manchester City, que debían enfrentarse este miércoles, no jugaron dado que los Gunners deben disputar el jueves el partido contra el PSV Eindhoven de Europa League, inicialmente previsto para el 15 de septiembre, pero pospuesto al jueves 20 de octubre por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

*Con información de la AFP.