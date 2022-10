Con dos golazos, Manchester United se impuso al Tottenham y se metió en la pelea de la Premier League

- Foto: Offside via Getty Images

Este miércoles, la duodécima jornada de la Premier League tuvo continuidad con uno de los partidos más atractivos, como lo fue el de Manchester United y Tottenham, ambos equipos que buscaban tres puntos para afianzarse en los primeros puestos de la tabla.

Los Diablos Rojos se quedaron con el duelo gracias a dos goles en la segunda mitad, suficientes para noquear a su rival. Los autores de los tantos fueron Fred y Bruno Fernandes.

El colombiano Davinson Sánchez tuvo un puñado de minutos al ingresar para el segundo tiempo, mientras que el luso Cristiano Ronaldo no vio acción por decisión de Ten Hag.

Victoria fundamental en casa

Con un panorama realmente apretado en la tabla de posiciones, ambos equipos saltaron al gramado del mítico Old Trafford con el objetivo de buscar los tres puntos. Y es que, tanto el Tottenham , como el United, necesitaban las tres unidades para no perder pisada al líder Arsenal, equipo que no jugó esta jornada, dado que su partido se pospuso.

En ese orden de ideas, las emociones se hicieron sentir desde los primeros minutos en la casa de los diablos rojos. El cuadro local fue el primero en inquietar el arco rival, fue sobre los cuatro minutos de juego cuando el brasileño, Antony sacó un remate desde fuera del área que se fue levemente desviado del marco de Hugo Lloris.

Minutos más tarde, el mismo Antony volvió a llegar con peligro al arco del Tottenham después de estrellar un balón en el poste izquierdo tras un remate de media distancia.

El control del esférico durante la primera mitad la tuvo el United, sin embargo, la falta de eficacia en el último cuarto de cancha, hizo mella para que el partido terminara con un 0-0, dejando las emociones para la segunda mitad.

Para el segundo tiempo, Manchester United salió con otra cara en busca de los tres puntos. Desde el arranque de esta mitad, los Diablos Rojos se hicieron con el dominio del balón, algo que le abrió la puerta para romper el celofán e irse adelante en el rubro.

Recién transcurridos dos minutos de juego, el frente de ataque del United aprovechó un grosero error en salida por parte de la defensa rival. El esférico quedó en posesión del inglés Marcus Rashford, quien habilitó a Fred para que rematara de media distancia y así marcar el primero de la noche.

¡CON UN POCO DE AYUDA! El United finalmente logró romper la muralla de Lloris y poner el 1-0 en la #PREMIERxESPN de la mano de Fred y un desvío clave en Davies.



📺 Mirá la #PremierLeague por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/LFSh8usu3K — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2022

Tras el gol, los rojos pudieron llegar al segundo tanto de la noche, sin embargo, la figura del portero Lloris ahogó el grito de gol que prácticamente estaba listo. El golero francés atajó con reflejos felinos un remate certero dentro del área por parte de Rashford, quien no creía lo que atajó este guardameta.

Tottenham, por su parte, tuvo una opción clara de gol minutos después. La chance llegó por parte de Harry Kane, jugador que sacó un remate de media distancia que se fue lamiendo el palo de la mano izquierda de De Gea.

Sin embargo, este acercamiento del Tottenham fue solo un espejismo a lo que fue el partido, pues al minuto 69, el United aumentó la diferencia en el marcador por medio de Bruno Fernandes.

Tras un contragolpe letal, el luso se encontró con un esférico dentro del área tras un rebote que dio la defensa para luego sacar un disparo preciso al palo izquierdo, decretando así el 2-0.

🔴⚽️ O belo gol de Bruno Fernandes para ampliar o placar.pic.twitter.com/gaX3tZ5qbk — Fergie Time Brasil #GlazersOut (@MUFCuriosidades) October 19, 2022

Con esta victoria, el equipo de Ten Hag se metió en el quinto lugar con 19 unidades, a ocho del líder Arsenal, que tiene 27. En la próxima jornada, los rojos de Manchester deberán medirse con el Chelsea en la jornada 13.

Programación y resultados fecha 12 - Premier League

MARTES 18 DE OCTUBRE

Brighton 0-0 Nottingham Forest

Crystal Palace 2-1 Wolverhampton

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE

Brentford 0-0 Chelsea.

AFC Bournemouth 0-1 Southampton.

Newcastle 1-0 Everton.

Liverpool 1-0 West Ham.

Manchester United 2-0 Tottenham.

JUEVES 20 DE OCTUBRE

Fulham vs Aston Villa.

Leicester City vs Leeds United.

APLAZADO