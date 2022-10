“Vendrá otro entrenador”: Xavi hace público el ultimátum que le dieron en Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha mostrado su optimismo después de la derrota en el Clásico, por lo que sigue “con toda la ilusión” y cuenta con los ánimos “de todo el mundo”, además de tener el móvil “que parece que se ha muerto un familiar”.

“Tengo que ser honesto, hemos hecho un equipo para conseguir éxitos. Sigo con toda la ilusión a pesar de la crítica esta semana Todo el mundo me da ánimos, tengo el móvil que parece que se ha muerto un familiar. A partir de ahí trabajar”, explicó en la rueda de prensa previa al duelo contra el Villarreal CF.

El técnico azulgrana reconoció que en el Barça “no hay años de transición”, algo que ya tuvieron la mitad de la temporada pasada “para poner orden”. Ahora, tras su dura derrota ante el Real Madrid y su más que probable destierro a Europa League, Xavi reiteró la consecución de títulos como objetivo principal.

“Este año la palabra no es obligación, pero con el esfuerzo que ha hecho el club, si no se consiguen habrá consecuencias. Pero con naturalidad, quiero afrontar los problemas. Culpable somos todos. Hay plantilla para ganar títulos, si no se ganan vendrá otro entrenador y lo intentará. Intento ser natural, no me escondo”, admitió.

Sin embargo, el de Terrassa afirmó que su equipo está cumpliendo con el estilo que intenta implantar pese a los malos resultados. “Jugamos a nuestra idea, incluso en el Bernabéu perdiendo 3-1 o contra el Inter, pero se está jugando a lo que queremos. Tenemos que seguir creyendo”, añadió.

“Son errores de equipo, de estructura, de presión alta. Varias cosas tácticas que tenemos que ajustar en momentos determinados. Las intentamos detectar y transmitirle al futbolista y hay que mejorar en esos sentidos”, se refirió a los goles encajados en las últimas jornadas.

Los duros tropiezos dejaron señalados a algunos jugadores, como es el caso de Sergio Busquets. “Cuando se pierde todos quedamos expuestos. Sigue siendo clave para el engranaje, es el capitán del equipo y siempre suma”, afirmó sobre el centrocampista, quien acaba contrato esta temporada y no tiene un relevo natural.

Otro de los nombres propios ha sido el de Eric García. “Valoramos a todos, pero a él en especial. Evidentemente siempre hay errores. Nuestro central está muy expuesto, pero es una garantía. Hemos de mejorar todos en el rendimiento, pero lo valoro mucho”, mencionó.

“Tenemos un vestuario sano. Todos están enchufados para conseguir los retos esta temporada y es lo más importante. Eso me hace sentirme positivo de que las cosas acabarán saliendo, porque lo veo desde dentro y todos van a una”, admitió el técnico catalán. Por ello, espera que la dinámica cambie este jueves sumando tres puntos y haciendo un gran partido, “la mejor manera” de cambiar la situación.

"El equipo está entrenando muy bien. Con ritmo e intensidad para cambiar la dinámica"



Pese a los malos resultados, la buena noticia del barcelonismo esta semana han sido los premios de Lewandowski, Gavi y Alexia Putellas en la gala del Balón de Oro. “Eso significa que el Barça está vivo más que nunca y que a pesar de no obtener buenos resultados estamos ahí. Me emociona ver gente ganando premios individuales, ahora a ver si conseguimos los colectivos también”, manifestó.

“La situación no es la mejor, pero no me detiene. Tenemos que ir paso a paso, estamos a tres puntos del líder y hay que seguir. La temporada es muy larga, detectar los errores y tratar de mejorar. El camino del éxito a la derrota es tan pequeño que a veces son detalles, incluso fortuna. Hay que buscarla y tratar de hacer más cosas”, zanjó.

Con información de Europa Press.