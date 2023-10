¿Cuál será la nueva escudería de la Fórmula 1?

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció este lunes, 2 de octubre, haber dado luz verde a Andretti Formula Racing para convertirse en la undécima escudería de la parrilla de Fórmula 1, después de haber aceptado su candidatura para la tercera y última fase del proceso de selección.

La escudería Andretti fue la única de las cuatro candidatas presentes en la segunda fase del proceso en alcanzar la etapa siguiente, pero su plaza en la parrilla queda aún sujeta a alcanzar un acuerdo comercial con Liberty Media, poseedor de los derechos de la F1.

“Tomamos nota de las conclusiones de la FIA en lo relativo a la primera y segunda fases de su proceso y ahora procederemos a nuestra propia evaluación de la solidez de esta candidatura”, declaró la F1 en un comunicado.

La FIA, instancia rectora del deporte del automovilismo, lanzó en enero un proceso tendente a permitir potenciales nuevos participantes en el Mundial a partir de 2025 o 2026.

EL Gran Premio de España. | Foto: Getty Images

La mayoría de los equipos existentes se opusieron a la ampliación, mientras que el calendario del nuevo año podría contar con un número récord de 24 Grandes Premios.

La candidatura de la escudería Andretti está dirigida por Michael Andretti, antiguo piloto de F1 e hijo de Mario Andretti, campeón del mundo de F1 en 1978.

Andretti Global relanzó su candidatura a la F1 a comienzos de año al anunciar una colaboración con General Motors para aportar motores Cadillac al equipo propuesto.

“No es fácil estar bajo tanta presión como compañero de Verstappen”

El piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) reconoció este martes, 3 de octubre, que “no es fácil estar bajo tanta presión como compañero de Max” Verstappen, al que elogió porque su nivel “se ha mantenido” durante toda la temporada, lamentando no haber “podido” igualarlo.

“El nivel de Verstappen se ha mantenido y yo no he podido. Está conduciendo a un nivel que yo no he visto desde que estoy aquí. No comete errores y va al límite todo el tiempo”, dijo ‘Checo’ en declaraciones en la nueva entrega de ‘True Driver’ de DAZN.

Sergio Pérez celebrando en el podio luego de ganar el GP de Bakú. | Foto: REUTERS

Además, admitió la dificultad emocionales de ser compañero del neerlandés. “Hay momentos duros y no es fácil estar bajo tanta presión”, reconoció.

Sobre su trayectoria en la Formula 1, rememoró su primer podio en Malasia 2012, “un día inolvidable”. “Recuerdo cuando me iba de la carrera con el trofeo, no lo voy a poder olvidar”, agregó, antes de confesar que ha vivido etapas complicadas, como en McLaren, cuando el monoplaza no dio el nivel que esperaba.

“Fue un año muy complicado. Cambiábamos el coche drásticamente del viernes para el sábado y no me podía acostumbrar, fue un desastre. Fue de los peores coches que he tenido en mi carrera. No entrábamos en la Q3 y estábamos pensando en victorias. Faltaba mucha humildad en ese momento en McLaren”, criticó el mexicano.

Sergio Pérez en competencia. | Foto: REUTERS

Finalmente, Pérez relató cómo fue abandonar su casa en Guadalajara para irse a Inglaterra y formarse en una academia cuando tan solo tenía 14 años, un momento “muy duro”. “Tenemos que venir nosotros a Europa, y más allá de la difícil vida dentro de las carreras, tenemos que sufrir lo que conlleva dejar todo atrás fuera de ellas”, zanjó.