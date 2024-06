“Daré todo para poner a Colombia en lo más alto del motociclismo”: David Alonso habla de sus triunfos y su visita al país

D.A.: Esa carrera de Jerez cuando me caí. Pero gracias a eso hemos aprendido de ese error y salimos reforzados. Fue un momento delicado, el equipo me ayudó mucho a recuperarme de ello.

D.A.: Fue un evento muy importante en Colombia. Ser elegido en el país que represento me hizo sentir orgulloso y agradecido. Conocí más del país y no me quería ir. La pasé muy bien, cogimos buenas energías para este año. Aprendí que por lo general en Colombia la gente vive muy feliz, son muy abiertos, te acogen muy bien. Siempre están alegres y eso lo quiero trasladar a mi deporte