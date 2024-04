Video | Caída y remontada: así le fue a David Alonso en el Gran Premio de España del Moto3

“Una imagen vale más que mil palabras. No es el resultado que esperábamos del Gran Premio de España, pero la velocidad y la constancia siguen siendo las mismas . ¡¡Seguimos trabajando, David!!”, dijo Aspar Team, equipo del colombo español que se ve en la imagen abatido y frustrado por no alcanzar el podio que tanto anhelaba.

“No sé muy bien qué ha pasado, no sé por qué me he caído. Se me cerró la moto de adelante de una forma que no me esperaba. Es duro, pero nos ayudará para el futuro. Hay que aceptarlo. En ese momento pensé que todavía quedaba mucha carrera y recuperé la moto para ver hasta dónde llegaba”, dijo David Alonso al final de la prueba.