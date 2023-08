“El objetivo es ser campeón del mundo en mi categoría”: David Alonso, primer colombiano en ganar una carrera en el mundial de motociclismo

SEMANA. David, bienvenido a SEMANA ¿cómo se siente tras ser el primer colombiano en ganar una carrera en el mundial de moto ciclismo?

David Alonso, campeón de Moto 3 GP. (D.A.).: Muy contento de tener el orgullo y el placer de llevar a Colombia a la primera victoria de motociclismo.

SEMANA. Hábleme de ese día en el que fue campeón por Colombia...

SEMANA. Qué sintió al escuchar el himno de Colombia. ¿Se sabe el himno?

(D.A.).: Sonó y es un momento para bajar la adrenalina, es el momento de gloria. Todo el trabajo mereció la pena. Es muy especial. Voy en el camino y una tarea más de aprenderme el himno. Voy poco a poco aprendiéndolo. Lo tengo en mente. Es un himno muy bonito. Es alegre. En el campeonato del mundo era la primera vez que se escuchaba y mucha gente quedó encantada con la letra. Les gustó mucho.

David Alonso, primer colombiano en ganar en la categoría de Moto 3 GP | Foto: Gas Gas Aspar Team

SEMANA. Se dice que su remontada fue una de las más épicas en este deporte y en su categoría...

(D.A.).: No supe de ello, hasta hace poco. Es la tercera o la cuarta de todas las categorías más importantes.

SEMANA. ¿Cómo fue ese momento con el equipo, con la familia?

(D.A.).: En ese caso no pudo estar mi familia, no pueden ir a todas las carreras. La vieron en casa, mi equipo me apoyó mucho. Es todo alegría.

SEMANA. Usted tiene el acento español muy marcado, de hecho nació allá. ¿Por qué decidió correr por Colombia?

(D.A.).: Yo nací en España. Mi madre es de Colombia y tengo la oportunidad de la doble nacionalidad y corro bajo la bandera colombiana. Al final, el acento como nací en España lo tengo. En 2020 decidimos correr por Colombia.

David Alonso, el primer colombiano en ganar una carrera en el mundial de motociclismo | Foto: Gas Gas Aspar Team

SEMANA. ¿Su mamá es de dónde?

(D.A.).: De Bucaramanga

SEMANA. ¿Por qué toma la decisión de correr por nuestro país?

(D.A.).: Al final miramos la opción con el equipo, mi familia y pues dijimos ¿por qué no? Lo hice en honor a mi madre. No hay muchos colombianos corriendo el campeonato del mundo. Quise llevar esta bandera que en este deporte no es tan vista. También lo hago porque como no hay tanto de este deporte y tengo la posibilidad, luchar e intentar eso que pueda ser que los deportes a motor se escuchen más y sean más conocidos y también se pueda poner en alto la bandera de nuestra disciplina.

SEMANA. ¿Qué tiene David Alonso de Colombia, más allá de la mamá?

(D.A.).: Una parte de mi sangre es colombiana. Mi familia vive allá. No he tenido la oportunidad de vivir allá.

SEMANA. ¿Qué conoce de nuestro país?

(D.A.).: Necesito conocer más y ojalá poder hacer un viaje pronto, porque el último lo hice con 14 años. Cuando fui la primera vez era muy pequeño. Me gustaría ir ahora más mayor, quedarme más días, porque necesito conocer más del país.

SEMANA. ¿Qué le han dicho de Colombia?

(D.A.).: Me acuerdo que el viaje lo disfruté mucho, es diferente a España, su cultura, ritmo de vida. Todo me gustó. En general la gente es amable, respiran felicidad pese a cualquier cosa. El clima me encantó y la manera en la que se vive allá.

SEMANA. De la gastronomía colombiana, ¿qué ha probado?

(D.A.).: Las arepas muy típicas para el desayuno, los tamales que son peculiares. La gastronomía es deliciosa.

SEMANA. ¿Quién es David Alonso?

(D.A.).: Soy un chico de 17 años que empezó en el mundo de la moto a los 5. He dedicado toda mi vida a ello. En 2018 fui campeón de España. En 2020 de Europa y en 2021 la Red Bull Moto GP. Este es mi primer año de campeonato del mundo y como piloto profesional, dedicado plenamente a ello. Esta es mi primera victoria en esta categoría.

David Alonso Gómez es un piloto de motociclismo hispano-colombiano que participa en la categoría de Moto3 | Foto: Gas Gas Aspar Team

SEMANA. ¿Cómo empieza en este deporte?

(D.A.).: La verdad que nadie de mi familia estaba en competiciones de motos. Mi padre tenía una para ir al trabajo. No tuve mucha influencia, cuando salían las motos por la tele me quedaba mirando, me llamaban la atención. Empecé con motos después y a simple vista de primera vez me llamaron mucho la atención y me fueron gustando y a los 5 años buscamos una escuela para aprender y ver si verdaderamente me gustaban. Para las típicas fechas señaladas, pedía motos o algo con rueda. Nada de balones. me gustaba más la otra parte. Siempre he ido por ese camino. Me encantan los deportes de adrenalina, velocidad.

SEMANA. Caídas, accidentes, raspones. ¿Cuál es la mejor anécdota?

(D.A.).: Muchas caídas y momentos difíciles, es normal. Vamos muy protegidos, llevamos AirBag en las motos y el peligro está, pero la seguridad ahora es muy buena. Nunca me he roto ningún hueso. Lesiones de ligamentos, pero nada serio. Por esa parte muy bien, las caídas siempre son fuertes y al principio te cuesta un poco, pero es un obstáculo que sobrepasas.

SEMANA. ¿Cómo logró perderle el miedo a las motos estando tan joven?

(D.A.).: La velocidad es algo con lo que aprendes a convivir. Te vas acostumbrando, pierdes la noción de a cuánto vas. A veces nos caemos y ahí te das cuenta a cuanto ibas, así la sensación sea que vas lento. A veces vamos a 250 kilómetros por hora. Mis papás y la familia si sufren al máximo, y más cuando te ven por tele. Mis abuelos, sobre todo.

David Alonso Gómez hace historia: primer colombiano que gana un Gran Premio de motociclismo | Foto: Gas Gas Aspar Team

SEMANA. ¿Cree que merece más reconocimiento del que se le ha dado hasta ahora?

(D.A.).: En los campeonatos de España y Europa si he tenido reconocimiento. Ahora en el mundial se escucha mucho más. Podría beneficiar que se tengan más oportunidades en Colombia.

SEMANA. Se cree que los deportes a motor son para ricos. ¿Ha tenido que ser mucho el esfuerzo económico de tu familia para llevarlo a donde está?

SEMANA. ¿Cuáles han sido los mayores sacrificios?

(D.A.).: Por mi parte, todo el tiempo dedicado a entrenar. La parte económica, los gastos a las motos. Te la juegas y vas con todo lo que tienes. Mis papás son dentistas.

SEMANA. ¿A qué aspira cómo deportista, qué sueña?

(D.A.).: Tirar para adelante y conseguir una victoria como esta me invita a seguir evolucionando. El objetivo es ser campeón del mundo en mi categoría, en moto 3Gp y luego ir subiendo. Quiero llegar a Moto Gp.

David Alonso es de madre colombiana. | Foto: Getty Images

SEMANA. ¿Qué hace en su tiempo libre?

(D.A.).: Me encanta el deporte, en invierno me gusta ir a esquiar. En el tiempo libre, aprovecho la familia. Estar con mis amigos y disfrutar la vida. Estudio idiomas. Hablo inglés, alemán e italiano.

SEMANA. ¿Estudiar alguna profesión está en los planes?

(D.A.).: Universidad como todo el mundo no me da para compaginarlo. He apartado ese camino por un tiempo, porque no puedo hacer las dos a la vez.

SEMANA. David, hoy muchos niños, jóvenes y motociclistas lo ven como un referente ¿qué les dice?

(D.A.).: Quiero destacar la cantidad de mensajes que recibí. Gané la carrera y muy alegre, pero no imaginaba que podía llegar a tanta gente. Muchos mensajes de apoyo de los colombianos. Fue una locura, mi móvil estaba lleno de mensajes. A todos los niños les digo que si quieren algo, vayan por ello, luchar por los sueños día a día para que lo consigan y les doy ánimo para que tengan esa oportunidad.

El piloto colombiano David Alonso, del Gaviota GASGAS Aspar M3, conduce su motocicleta durante la carrera de Moto 3 del Gran Premio Británico de Motociclismo en el circuito de Silverstone, en Silverstone, Inglaterra, el domingo 6 de agosto de 2023. (Foto AP/Rui Vieira) | Foto: AP

SEMANA. ¿Cómo sigue el calendario deportivo para usted?

(D.A.).: De aquí a noviembre, es bastante seguido. Cada mes tenemos tres carreras. Correré en Austria. Espero después ir a Colombia, tengo muchas ganas de ir al país.

