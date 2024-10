David Alonso y la emotiva carta que escribió antes de ser campeón de Moto3: “Solo tengo ganas de llorar”

La carta de David Alonso

“Me asusta el hecho de pensar cómo puede cambiar mi vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar, me miro al espejo , me miro a mí mismo. Mañana vas a ser campeón del mundo y se me aguan los ojos”, empezó la carta David Alonso.

“Por suerte suelo dormir bien, y al menos el sueño no me quitará, o no lo sé. Lo único que sé es que si mañana sobre las doce, estoy leyendo la carta, significa que sí, que lo he logrado, perdón, que lo hemos logrado”, sentenció.