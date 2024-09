David Mackalister Silva se sinceró y confesó cuál es su gran objetivo con Millonarios: “es mi meta”

Luego de varios partidos sin ganar, Millonarios logró una contundente victoria en condición de local ante un pálido Envigado, que no mostró respuesta futbolística ante el buen juego elaborado por los dirigidos de Alberto Gamero, quienes jugaron el mejor partido en lo que va de este semestre.

La gran figura del conjunto capitalino fue David Mackalister Silva, quien salió criticado en las últimas fechas por su bajo nivel, no obstante, ante el conjunto antioqueño cerró la boca de sus críticos, al anotar uno de los goles y asistir en otro.

“ Yo siempre he dicho que una de mis metas es poder quedar en la historia de Millonarios y la verdad que todos estos pasitos suman para poderlos llegar a hacerlo si Dios permite”, dijo el capitán azul.

“Yo sí sigo siendo un amante del pase. Hasta los compañeros me molestan por eso, precisamente que muchas veces no pateo si no la toco. Pero yo les decía a veces que para mí hacer un pase es como tener la sensación de un gol, o sea, la satisfacción, pero en el cual uno logra dejar de cara al arco y facilitarle el gol a un compañero. Para mí es muy valioso”, agregó el habilidoso volante.