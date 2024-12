Atlético Nacional de Medellín dejó escapar tres puntos vitales en casa tras empatar 1 a 1 con Millonarios FC de Bogotá por la fecha 4 del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay del segundo semestre del año.

La igualdad del conjunto azul de la capital del país llegó desde un remate del punto penal de Radamel Falcao García. En la jugada previa hubo una gran polémica por un presunto fuera de lugar del experimentado centrodelantero.

Tras el compromiso, Efraín Juárez, director técnico de Atlético Nacional, asistió a la conferencia de prensa con varios de los referentes de la escuadra verde y blanco. Entre ellos apareció el portero David Ospina, quien confesó lo que les dijo el árbitro central, Carlos Betancur, antes de confirmar el penal contra Falcao.

“Nunca he hablado de los árbitros, siempre he sido muy respetuoso en toda mi carrera. Por eso digo que cada quien, creo, que hace su trabajo de buena fe. Cuando estamos hablando con el árbitro, dice que le están confirmando y revisando la jugada del VAR. En el último momento dice que ya le confirmaron el penal. En esas instancias ya no se puede alegar nada más, nosotros acatamos la orden. Lastimosamente el penalti fue confirmado y para nosotros en ese momento del partido era una jugada complicada”, dijo.

La explicación de David Ospina al por qué están varios jugadores acompañando la conferencia de prensa. @365ScoresApp pic.twitter.com/lZSz7c942K — Juan David Londoño (@juandl84) December 3, 2024

“El único mensaje es que esté equipo está más unido que nunca. Esto es una familia, lo que hemos vivido nos ha fortalecido. Queremos seguir hacia adelante, pensando en lo que viene y no más”, agregó el guardameta.

Atlético Nacional, a pesar del resultado negativo en el Atanasio Girardot, sigue vivo en el grupo A, aunque eso sí, depende de los resultados de Millonarios para terminar clasificando a la gran final del torneo clausura de la Liga BetPlay.

David Ospina, arquero de Atlético Nacional. | Foto: Captura YouTube Betsson Colombia

Juárez en la rueda de prensa lamentó el empate. “La realidad es que nosotros nos dedicamos, en primera persona, a entrenar un equipo de fútbol, y mis jugadores a jugar. Desde el día que estamos aquí con mi cuerpo técnico, y que el club me ha dado la confianza de estar al frente de estos grandes seres humanos y extraordinarios futbolistas, todo lo que dije el primer día lo he cumplido. Y no solo yo, porque yo no soy nadie”, aseguró.

“Estos señores (jugadores) son los que se parten el alma todos los días, todos los entrenamientos, entienden la idea, juegan al fútbol y eso para mí no tiene precio. Soy un privilegiado de estar al frente de esta gran institución”, indicó también.

Afirmó además que “hoy duele muchísimo, porque hicimos todo, no solo en estos 90 minutos, también en los 90 minutos pasados. Por circunstancias ajenas, parece que no cumpliremos el objetivo que es estar disputando otra final. Eso no quiere decir que no vamos a pelear, porque estamos muy vivos”.