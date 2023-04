Deportes Tolima sorprendería a todos con la contratación de este importante técnico colombiano

Deportes Tolima no está teniendo el mejor semestre de los últimos tiempos. El equipo de Ibagué no ha logrado meterse entre los ocho y perdió su último partido en Copa Sudamericana, lo que hizo que en los últimos días se tomara la decisión de que Hernán Torres no continuara siendo el director técnico del equipo vinotinto.

Luego de la salida de Torres, los directivos del Tolima decidieron que asumiera el equipo, interinamente, Carlos Castro Varón, quien estuvo al lado de la raya en el partido ante Jaguares de Córdoba por la fecha 16 de la Liga BetPlay. No obstante, el equipo de Ibagué sigue trabajando en la contratación de su próximo entrenador.

Hernán Torres dejó de ser el entrenador de Deportes Tolima luego de perder con Chicó en Tunja. - Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Y es que el equipo vinotinto viene acostumbrado a jugar torneos internacionales todos los años y a pelear frecuentemente por el título de la Liga colombiana, por lo que tanto sus hinchas como sus directivos no quieren cambiar los objetivos y están tras un técnico que les garantice un salto de calidad que los siga teniendo peleando de igual a igual con los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.

Y es que el entrenador que tienen en la mira en Ibagué es Leonel Álvarez, el respetado técnico antioqueño que ya supo ser campeón en Colombia con Independiente Medellín y el Deportivo Cali, además de estar cerca de llegar a la final de la Liga colombiana el año pasado con Águilas Doradas de Rionegro. Y aunque muchos indican que el entrenador es bastante costoso, los directivos del Tolima harían el esfuerzo por traerlo de nuevo al FPC.

Andrés Llinás y Facundo Boné disputan una pelota en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. - Foto: Dimayor

Y aunque Leonel actualmente es el entrenador del Cienciano de Cusco del fútbol peruano, el Deportes Tolima habría logrado seducir al antioqueño y tendría un principio de acuerdo para que Álvarez asuma como nuevo entrenador del equipo vinotinto, según informó el periodista Camilo Pinto en el programa El VBar de Caracol Radio.

Una de las condiciones que habría puesto el exentrenador de la Selección Colombia para llegar a Ibagué es que se le permita conformar todo su cuerpo técnico en el Deportes Tolima. Es decir, que Leonel llegaría con su staff de asistentes, su preparador físico y su médico. Algo que tendría el visto bueno de los directivos pijaos y que tiene más que ilusionados a sus hinchas.

Leonel Álvarez, técnico colombiano. - Foto: Dimayor

Deportes Tolima jugó este miércoles 26 de abril su juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor ante Jaguares de Córdoba en el estadio Murillo Toro de Ibagué. El equipo vinotinto fue dirigido por el director técnico interino Carlos Castro, que estuvo a punto de hacer que Tolima volviera a la victoria, pero sobre el final se le escapó el triunfo y finalmente fue un empate entre los pijaos y el equipo de Montería.

El Tolima actualmente se encuentra en la casilla 11 de la tabla de posiciones y completa 5 fechas sin ganar en la Liga BetPlay, lo que llevó a los directivos del equipo de Ibagué a tomar decisiones. En la próxima fecha el equipo vinotinto visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá, buscando mantener viva la posibilidad de entrar a los ocho, mientras sus directivos intentan concretar la llegada de Leonel Álvarez como nuevo director técnico del ‘vinotinto y oro’.