‘Petro Soccer’, nuevo nombre que tendría estadio del Deportivo Cali; destapan quién lo compró

El Deportivo Cali, sin duda alguna, es uno de los equipos más importantes y tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano. Sin embargo, no atraviesa actualmente su mejor momento deportivo y económico.

Incluso, los directivos del equipo azucarero confirmaron hace unos días que decidieron vender el nombre del estadio ubicado en el corregimiento de Palmaseca para aliviar un poco la situación financiera, la cual ha afectado duramente al club.

Deportivo Cali vive una dura situación económica - Foto: DIMAYOR

Luis Fernando Mena, actual presidente de la escuadra vallecaucana, anunció este martes que se vendió inicialmente el nombre del escenario deportivo a una importante multinacional, pero no reveló más detalles.

“La idea es que el Cali hay que venderlo, al menos un 80 %, el 20 % restante seguiría para que el asociado siga con su club, se vendería la cantera, el equipo profesional y la parte deportiva. Dentro de ese 80 % iría el estadio. Ya se logró la venta del nombre”, precisó.

Tras este anuncio, el programa Zona Libre de Humo aseguró que la empresa que adquirió el nombre del estadio se llama Petro Soccer, por lo cual el escenario llevaría ese mismo título durante varios años.

El espacio radial, de igual manera, aprovechó la coyuntura para dialogar en vivo con el máximo representante de esa compañía, quien enfatizó que el negocio está prácticamente cerrado. Asimismo, no ocultó su molestia con la filtración del acuerdo con el equipo.

El Deportivo Cali podría ser vendido en los próximos meses - Foto: Dimayor Twitter

El estadio se llamaría 'Petro Soccer' - Foto: CONMEBOL MEDIA

“El tema con Deportivo Cali es tan real como decirle que hoy es miércoles, lo que sí te digo es que no debió haberse filtrado nada. Hay una cláusula, como representante debo salir a aclarar eso”, manifestó el mexicano.

Luego, añadió: “La inversión al club es la compra del nombre del estadio, patrocinar la camiseta por un monto y prestar un dinero al club a 10 o 12 años con un interés del 2,5 % anual y con unas garantías. Si le cobramos el 2,5 % mensual puede desaparecer el equipo”.

El empresario aclaró finalmente que el nuevo nombre del estadio no tiene nada que ver con el presidente Gustavo Petro y el Gobierno nacional, puesto que la empresa lleva la palabra Petro gracias a que se dedican al petróleo.

“Nosotros representamos futbolistas. Lo de Petro en el nombre es por el petróleo, somos el apéndice de otra empresa que maneja ese tema. Pertenecemos a una empresa que se dedica al tema petrolero llamada Global Systems, que se encuentra en el Líbano y Miami”, concluyó.

El negocio estaría prácticamente hecho - Foto: CONMEBOL MEDIA

El próximo reto a nivel futbolístico para los verdes será este jueves, 27 de abril, cuando reciba en su casa al Junior de Barranquilla, duelo que tiene el picante reencuentro entre Jorge Luis Pinto y Hernán Dario ‘El Bolillo’ Gómez.

“Es más importante el Cali y el Junior, que Pinto y que Bolillo; por lo tanto, de esa manera le contesto, pregúnteme del Cali. No me interesa nada de ‘Bolillo’. Sé quién es, lo conozco perfectamente y ojalá haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos bien abiertos. Al perro no lo capan dos veces. Eso es todo”, señaló el entrenador del conjunto azucarero en rueda de prensa,