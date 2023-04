“Ya se logró la venta”: presidente del Deportivo Cali confirmó crucial noticia sobre su estadio

En las últimas fechas, el Deportivo Cali ha logrado solventar un poco su crisis deportiva con dos triunfos importantes en la Liga BetPlay. Las victorias ante Alianza Petrolera y Unión Magdalena, dos rivales directos en el descenso, le dieron un envión anímico al cuadro ‘azucarero’, que hoy por hoy se encuentra lejos de los últimos lugares de la Liga.

Como si fuera poco, en materia económica, el club ha encontrado otro aire. Así lo han hecho saber hasta los propios jugadores, quienes han confirmado los pagos retrasados que han sido un alivio para salir de la crisis aguda.

Los goles de los 'azucareros' fueron marcados por Daniel Mantilla y Jefferson Díaz Beleño a los 23 y 50 minutos, respectivamente. - Foto: Dimayor Twitter

Sumado a esto, en las últimas horas, el presidente del club, Luis Fernando Mena, confirmó otra noticia en materia financiera que ha dado otro alivio.

Para poner en contexto, el máximo dirigente había confirmado en días pasados que se estaba buscando la venta de uno de los bienes del club para solventar un poco la negativa financiera. Allí, Mena se refirió a una posibilidad de vender el estadio del Deportivo Cali, algo que generó revuelo en sus hinchas, pues este escenario es emblemático, al ser el único en el país de ser propiedad de un club.

“La idea es que el Cali hay que venderlo, al menos un 80 %, el 20 % restante seguiría para que el asociado siga con su club, se vendería la cantera, el equipo profesional y la parte deportiva”, indicó en su momento el directivo.

Ahora, Mena también tiene pensado vender su estadio, único escenario que es propio de un club del fútbol colombiano. “Dentro del 80 % que se tiene pensado vender, iría el estadio, habría que entrar a negociar con los dueños de las suites”, agregó en charla con el ‘Supercombo de Cali’.

Estadio Deportivo Cali - Foto: CONMEBOL MEDIA

Pues bien, después de estas declaraciones, este martes, 25 de abril, el propio Mena confirmó que por el momento el escenario no se ha vendido, pero lo que sí se pudo vender fue el nombre, el cual fue adquirido por una multinacional de la que no reveló el nombre, pero que sí reveló algunos detalles del negocio.

“Ya se logró la venta del nombre del estadio del Cali”, dijo Mena en charla con el programa El Corrillo de Mao, que además indicó que el negocio fue por diez años y que la empresa también patrocinará al equipo con su imagen en la camiseta, en un contrato que se dio por cinco años. Dicha noticia sería una importante inyección económica para el club.

Así las cosas, el Cali empieza a salir poco a poco de esa mala racha por la que pasaba y espera seguir cosechando para soñar con los ocho mejores del campeonato.

El próximo reto para los verdes será este jueves, cuando reciba en su casa al Junior de Barranquilla, duelo directo que además tiene el picante reencuentro entre Jorge Luis Pinto y el ‘Bolillo Gómez.

El encontronazo en que Pinto y Bolillo Gómez casi se van a las manos - Foto: AFP

“Es más importante el Cali que Junior, que Pinto y que Bolillo; por lo tanto, de esa manera le contesto, pregúnteme del Cali. No me interesa nada de ‘Bolillo’. Sé quién es, lo conozco perfectamente y ojalá haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos bien abiertos. Al perro no lo capan dos veces. Eso es todo”, dijo Jorge Luis Pinto a un periodista, luego de haber sido preguntado por la pelea que protagonizó con él años atrás en Panamá.

Fue en ese contexto que ‘Bolillo’, horas después, con más calma que Jorge Luis Pinto, respondió. Aseguró que no guarda nada contra él y que, ante sus palabras, optará por seguir la fórmula de Shakira en su canción Ciega, sordomuda.

“No oigo, ni veo ni entiendo nada, soy como Shakira. Si me saluda, lo saludo. Yo tengo aprecio y cariño por él. Yo no tengo resentimientos y lo admiro mucho. Yo lo voy a saludar, si no me saluda, bueno, ya. Pero tengo mucho cariño por él”, expuso ‘Bolillo’ Gómez.