Estas serían las posibles nóminas de Millonarios y América para el clásico de la Liga Betplay

Este jueves 27 de abril se jugará uno de los clásicos históricos más importantes del fútbol colombiano. En el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Millonarios recibirá al América de Cali, en un partido lleno de rivalidad, títulos y grandes hinchadas que sobresalen en Colombia.

Además de la histórica rivalidad entre embajadores y escarlatas, el presente de los dos equipos hace que este clásico en especial sea más atractivo. Tanto Millonarios como América han mostrado un nivel de fútbol muy superior a sus rivales, por lo que son claros favoritos a ganar el título de la Liga Betplay, el cual significaría la estrella 16 para los dos equipos, ya que ambos han sido 15 veces campeones del fútbol colombiano.

Millonarios llega al partido de este jueves con 26 puntos en la tabla de posiciones, mientras el rojo llegó a 25 puntos este lunes luego de vencer al Deportivo Pereira. Lo anterior demuestra lo parejos que son los dos equipos y lo difícil que será para ambos el duelo que se disputará en el estadio El Campín de Bogotá.

En la fecha anterior, Alberto Gamero decidió poner una nómina con muchos suplentes ante Unión Magdalena en Santa Marta, pensando en el desgaste que han tenido sus jugadores por los juegos del torneo local y de Copa Sudamérica, priorizando así su descanso para poderlos tener en mejores condiciones para el clásico ante América.

Adrian Ramos, delantero de América de Cali. - Foto: Aymer Andrés Álvarez - El País

Por lo anterior, se espera que para este jueves los azules salgan con Álvaro Montero en el arco. Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Elvis Perlaza y Jorge Arias estarían en defensa. En la mitad de la cancha Millonarios formaría con Daniel Giraldo, Larry Vásquez, Daniel Cataño y David Mackalister Silva, mientras que en ataque estarían Leonardo Castro y la revelación de los embajadores, Oscar Cortés.

Por su parte, los diablos rojos llegan al clásico con Millonarios con solamente dos días de descanso, por lo que su técnico, Alexandre Guimaraes, priorizó la recuperación de algunos de sus jugadores en el juego ante el Deportivo Pereira. La buena noticia para los americanos es que en El Campín volvería Carlos Darwin Quintero, luego de cumplir dos fechas de suspensión.

Millonarios vs América, uno de los grandes clásicos del FPC. - Foto: Colprensa / El País

La posible nómina de Guimaraes para enfrentar a Millonarios sería con Diego Novoa en el arco, Brayan Córdoba, Kevin Andrade, Edwin Velasco y Esneyder Mena en defensa. En la primera línea de volantes estarían Franco Leys y Juan Camilo Portilla. Más adelante estarían Carlos Darwin Quintero, Iago Falque y Adrián Ramos, mientras que en punta estaría solamente el delantero argentino Facundo Suárez.

Gamero pone a temblar a Millonarios con su posible salida

El técnico samario afronta su cuarta campaña con el conjunto embajador, tiempo en el que ha dejado gratas actuaciones, pero solo ha conseguido el título de la Copa Colombia 2022.

Pese a no triunfar en la primera división, las directivas confían en que su trabajo dará frutos y esta temporada su buen juego se puede ver reflejado en títulos a nivel local e internacional. Así como el sueño de los hinchas es ver a su equipo campeón, Alberto Gamero tiene la mente puesta en lo mismo antes de tener un cambio de aires.

En conversación con Zona Libre de Humo, el entrenador –de 59 años– confesó que su deseo es levantar más títulos con Millonarios, pero dejó una que otra duda ante la posibilidad de marcharse del club capitalino para cumplir otro objetivo en su carrera como técnico.

Alberto Gamero, Millonarios. - Foto: Dimayor

“El sueño que yo quiero es ser campeón con Millonarios y dirigir en el exterior, estoy trabajando para eso”, expresó Gamero.

Aunque su sueño es tener experiencia a nivel internacional, también dijo que está dispuesto a postergarlo para seguir en el banquillo albiazul porque es feliz en la institución. “Aquí estoy contento. Si Millonarios me quiere tener 4 o 5 años más, soy feliz. Tengo muy buena relación con todos”, agregó el campeón de Liga como entrenador con Boyacá Chicó y Deportes Tolima.

Pese a no conseguir el título de Liga con Millonarios, hasta el momento, Gamero considera que el equipo “debe tener exigencia para todo”. “Nosotros queremos ser campeones, pero así yo salga con el título o no, el equipo está haciendo muy buenas campañas. Eso no se gana fácil, es de trabajo”, manifestó.