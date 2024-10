Deportista colombiano implora ayuda por difícil situación de salud: “Estoy durmiendo con oxígeno”

“Esta es la única manera de explicar por lo que estoy pasando, y para que llegue a oídos de las personas que me pueden ayudar. Mi situación de salud es complicada, estoy presentando mucho dolor, inflamación en la zona de mi traqueotomía, la cual me está impidiendo hablar, respirar, comer, incluso dormir; estoy durmiendo con oxígeno para evitar las apneas de sueño ”, dijo, en palabras recogidas por El Colombiano .

“La pedimos desde octubre y nos la dieron para febrero. Al pasar tanto tiempo, el granuloma se expandió a un 90 % y me tapó las vías respiratorias y me tuvieron que remitir ese mismo día de la cirugía con una neumóloga para que ella terminara el procedimiento que se agravó por tanto tiempo de espera ”, agregó.

Increíblemente, este deportista también reveló que por inconvenientes con su empresa prestadora de salud tuvo que contratar una ambulancia particular para realizar un traslado. “Estando en la Clínica Imbanaco no me recibieron, ya que para ellos no era una urgencia vital y mi EPS Coosalud ya no tenía convenio con ese centro hospitalario”.