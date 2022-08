“Desleal”: rival de Nairo Quintana arremetió contra el colombiano por caso de tramadol

El pasado miércoles 17 de agosto se conoció que la Unión Ciclista Internacional (UCI) tomó la decisión de descalificar al ciclista Nairo Quintana del Tour de Francia 2022, por el uso del medicamento tramadol.

“Los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales”, indicó la UCI por medio de un comunicado.

Por este motivo, el ganador del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016 perderá los puntos conseguidos para su equipo el Arkéa Samsic en el Tour, donde ocupó el sexto puesto en la general.

“De acuerdo con las Reglas Médicas de la UCI, el corredor está descalificado del Tour de Francia 2022. Esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días”, agregaron.

En ese sentido, el boyacense informó que no estará en la Vuelta a España 2022, que tiene previsto iniciar este viernes 19 de agosto.

Así las cosas, el deportista no participará en la competencia, haciendo valer sus motivos ante el TAS. El corredor de Arkéa afirmó que, junto con sus abogados, agotarán todos los recursos para su defensa.

“Han pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche, ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competencia. Aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España, no me encuentro en condiciones; prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa y estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones”, fue el mensaje que dio el deportista.

No obstante, el ciclista Toms Skujins, del equipo estadounidense Trek-Segafredo, afirmó en su cuenta de Twitter que Nairo Quintana era un “desleal” y agregó: “Bastante triste que todavía no todos quieran seguir las reglas. Supongo que me llevaré mi top 60 del Tour y los 10 puntos UCI más valorados”.

Quite sad that still not everyone wants to follow the rules. Guess I'll take my top 60 at the Tour and those most valued 10 UCI points https://t.co/ttbEcH8Ya4 — Toms Skujiņš (@Tomashuuns) August 17, 2022

Papá de Nairo explotó contra la Unión Ciclista Internacional

Luis Quintana, padre de Nairo Quintana, no se quedó callado ante el anuncio y cuestionó la decisión de la UCI. Asimismo, aseguró que los europeos tienen un concepto erróneo de los ciclistas colombianos.

Aunque no han podido hablar hasta el momento, el hombre destacó en Caracol Radio la transparencia de su hijo y puntualizó que es incapaz de hacer algo prohibido, como lo están asegurando en el Viejo Continente.

“Para nosotros es un golpe grande. Nairo es una persona sana. Lo que ha hecho, lo ha hecho de corazón y limpiamente. Sabemos que a los colombianos siempre nos han vetado. Nairo es una persona disciplinada, no tiene que hacer cosas que no son ciertas”, precisó.

Quintana, de igual manera, aprovechó el diálogo con la emisora para reiterar que muchos corredores cafeteros han sido estigmatizados en los últimos años por algunas organizaciones internacionales.

“La Unión Ciclística Internacional (UCI) le quiere arrebatar los triunfos de él que son dignos. Para el pueblo colombiano es un inconformismo. Ahora están saliendo con esos cuentos reforzados”, agregó el papá del pedalista del Arkéa Samsic.

Por último, don Luis concluyó: “No ha sido solo a Nairo, sino a los ciclistas colombianos. Los europeos nos tienen como drogadictos. Eso es una gran mentira, porque allá sí puede estar la droga sin problema”.

Asimismo, Harold Tejada y Miguel Ángel López decidieron pronunciarse y mandarle un mensaje de aliento al ciclista del Arkéa Samsic.

“Es un momento difícil para él (Nairo Quintana), tratamos de apoyarlo en lo que más pueda, pero también son situaciones personales y ya”, dijo Harold Tejada, corredor del Astana.

Por su parte, ‘Supermán’ López, que también se vio en problemas antes de la Vuelta a España por factores externos, se congració con Nairo y le mando un apoyo. “Enviarle un mensaje de apoyo, son situaciones que se presentan en la vida, no tengo conocimiento, pero le mandamos fuerza”, dijo el líder del Astana.