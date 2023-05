Detienen a hincha colombiano en partido con Israel por exhibir la bandera de Palestina

En las últimas horas, un hincha de nacionalidad colombiana fue detenido en pleno estadio de fútbol en Argentina. La razón de ello se dio porque exhibió, junto a otros hinchas, una bandera de Palestina.

La situación se dio en medio del reciente encuentro que hubo entre los combinados de Israel y Colombia, donde la Selección logró ganar 2-1, en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata, para el Mundial Sub-20.

De acuerdo con la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) y recopilaciones de medios argentinos, el colombiano detenido fue identificado con el nombre de Michael Andrés Patiño Cifuentes.

Hinchas de Colombia levantaron una bandera de Palestina durante el partido entre Colombia e la ocupada israelí en la Copa Mundial Sub 20 en Argentina. pic.twitter.com/c6XRWl86bJ — Palestina Hoy (@HoyPalestina) May 21, 2023

Entonces, tras lo ocurrido, a miembros de la Policía de Buenos Aires les tocó acercarse hasta las gradas del estadio para apartar al hombre y ser identificado.

En la misma línea, los encargados del operativo de seguridad dieron a conocer que se empezó a llevar a cabo una investigación, bajo la premisa de que hubo “incitación a la violencia en el deporte”. Dicho proceso judicial se hará con injerencia del Juzgado Correccional 4 de La Plata, según el portal argentino Página 12.

En resumen, el hincha colombiano fue acusado de agredir verbalmente a hinchas de Israel y exhibir la bandera de Palestina.

Hincha colombiano detenido en Argentina. - Foto: Twitter: @NachoGenovart

Por su parte, el titular del organismo, Eduardo Aparicio, manifestó hacerse cargo en relación con la implementación de medidas, las cuales estén encaminadas a la preservación de “la paz y el respeto mutuo en los espectáculos futbolísticos”.

Así mismo, “trabajar junto a los organizadores para que se tomen las medidas necesarias en estos casos”.

Como se hizo mención al principio, en el reciente encuentro deportivo Colombia derrotó 2-1 a Israel en la apertura del Grupo C del Mundial Sub-20.

En el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata estuvieron más de 7.500 espectadores.

Jugadores de la Selección Colombia celebrando el gol frente a Israel, por el Mundial Sub20. - Foto: FIFA via Getty Images

Emocionante: jugador de la Selección Colombia rompió en llanto tras el himno del país en el Mundial Sub-20

El domingo 21 de mayo, comenzó el sueño mundialista de la Selección Colombia Sub-20 en suelo argentino. Ante Israel, la Tricolor buscaba sus primeros tres puntos que le dieran ventaja en el grupo C que además comparte con Japón y Senegal.

Para este duelo, el profesor Cárdenas apeló en el once inicial por la mayoría de hombres que figuraron en el pasado Sudamericano realizado en Colombia. La única novedad en esta nómina fue la presencia de Yaser Asprilla, hombre que no pudo estar en el certamen continental porque su equipo no lo quiso prestar.

Bajo este panorama, el estadio Único Diego Armando Maradona fue el escenario para recibir el duelo del combinado nacional ante la selección de Medio Oriente.

No obstante, en un hecho emocionante, el himno de nuestro país retumbo en los parlantes del estadio argentino, emocionando a más de un jugador cafetero que no pudo aguantar sus lágrimas. En las imágenes de transmisión se pudo ver a hombres como Kevin Mantilla, Jhojan Torres, Gustavo Puerta entre otros bastante emocionados.

Sin embargo, fue Mantilla al que se le vio más nostálgico al oír las notas del himno nacional.

En el inicio del Mundial Sub-20, la Selección Colombia dio un golpe de autoridad en el debut ante Israel al ganar por 2-1. La Tricolor le dio vuelta a un marcador que tenía adverso hasta el minuto 73 de juego.

Los autores de los tantos de la Tricolor fueron Óscar Cortés desde los doce pasos y Gustavo Puerta, quien le entregó los tres puntos al combinado nacional. Turgeman fue el goleador del tanto de Israel.

Esta se convierte en la primera victoria de la Tricolor en el Mundial Sub-20, poniéndose parcialmente en la cima del grupo C. El próximo reto de la Tricolor será el miércoles 24 de mayo cuando se mida con Japón en el mismo escenario.