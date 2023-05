“Tuvimos muchos defectos”: Carlos Antonio Vélez tras el partido Colombia vs. Israel

Si bien Colombia y los aficionados al fútbol están felices tras el debut de la Selección Sub 20 en el mundial de la categoría, disputado en Argentina, luego de conseguir un triunfo 2-1 sobre su similar de Israel, las voces críticas no se han hecho esperar, y también han surgido con el ánimo de notar que no todo fue ‘perfecto’ en un partido que comenzó con un marcador adverso.

Frente al debut nacional en el grupo C del mundial Sub 20, se conocieron las declaraciones de uno de los más reconocidos analistas deportivos de nuestro país, Carlos Antonio Vélez, quien expuso su postura frente a lo demostrado por el equipo bajo la batuta de Héctor Cárdenas.

Para Vélez, si bien se logró una victoria, en el campo de juego se hicieron evidentes “muchos defectos”, destacando a su vez lo hecho por el arquero nacional Luis Miguel Marquínez, a quien le aplaudió su actuación, marcada por al menos 6 apariciones definitivas para ahogar el grito de gol de los israelíes.

En el partido, disputado este domingo, Colombia logró reponerse a un marcador adverso, luego del 1 -0 anotado de penal por el jugador Dor David Turgeman al minuto 57′.

Colombia derrotó a Israel por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Sub20. - Foto: FIFA via Getty Images

En el caso colombiano, la paridad llegó de la bota del destacado jugador de Millonarios, Óscar Cortéz, quien abrió el marcador para los nacionales con un gol desde los 12 pasos al minuto 74.

El gol definitivo llegó de la mano de una de las promesas del futbol nacional, y destacado jugador en el reciente torneo suramericano de la categoría que se jugó en Colombia, Gustavo Puerta, quien sentenció la victoria en el minuto 90.

Colombia ahora marcha en la parte alta de la tabla del grupo C, en un grupo que también está compuesto por Japón y Senegal; los rivales que se supone serán los más fuertes para los objetivos de la tricolor.

Los partidos contra Japón y Senegal, serán jugados por el equipo colombiano los días 24 y 27 de mayo, despertando la ilusión de los hinchas por lograr un tiquete a la segunda ronda, en un torneo donde clasificarán los dos primeros de cada uno de los seis cuadrangulares, en una fase que estará complementada también con los 4 mejores terceros del torneo.

El onceno nacional sueña con su paso a la siguiente ronda. - Foto: Federación Colombiana de Fútbol FEDEFUTBOL

Tras el triunfo colombiano, la alegría de los dirigidos por Cárdenas se plasmó a través de las redes sociales, escenario donde los jugadores expusieron el detrás de cámaras del evento, y la celebración en el camerino.

Sobre el arquero de la selección, su trabajo, además de los comentaristas, fue reconocido por sus propios compañeros, incluído el capital del equipo, quienes en declaraciones a medios de comunicación adujeron que el portero se desempeñó “a al perfección”, destacando que esa es su función.

En su declaraciones Puerta también habló de su gol en el cierre del partido.

Las próximas citas son ante Japón y Senegal. - Foto: Página web oficial del Arsenal (arsenal.com).

Previo al debut mundialista, la selección juvenil también contó con la visita del seleccionador del equipo de Mayores, Néstor Lorenzo, quien animó al equipo. Dentro de esta selección se encuentra un jugador que incluso ya debutó en el equipo de Mayores; el número 10, Yasser Asprilla.