Atención | Mundial Sub-20: esta es la nómina titular de la Selección Colombia para el duelo con Israel

La Selección Colombia tendrá su debut este domingo en el Mundial de la categoría Sub-20 que se lleva a cabo en Argentina. La Tricolor buscará los tres primeros puntos ante Israel, una de las grandes novedades del torneo.

El estadio Único Diego Armando Maradona será el testigo del ansiado primer duelo del combinado nacional que llega con grandes novedades a esta cita orbital.

Ante el conjunto de Medio Oriente, el técnico Héctor Cárdenas saltará a la cancha con el portero Marquínez en el arco. En el fondo, la defensa estará liderada por Kevin Mantilla y Fernando Álvarez. El puesto de lateral será ocupado por Edier Campo y Andrés Salazar, hombre que milita en Atlético Nacional.

Para el mediocampo, el técnico Cárdenas apostará por Jhojan Torres y Miguel Monsalve como pareja de primera línea y un poco más adelante estarán Gustavo Puerta, grata figura del Sudamericano y Óscar Cortés.

Finalmente, el hombre del Watford Yaser Asprilla y Jorge Hurtado serán los encargados de comandar la delantera Tricolor.

Formación de la Selección Colombia Masculina Sub 20 🆚 🇮🇱 por la Copa Mundial de la FIFA Sub 20.#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/WHlilH9TIG — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 21, 2023

La Selección Colombia, que se ubica en el grupo C, hará su debut el domingo 21 de mayo cuando se enfrente con Israel. La Tricolor busca superar lo hecho en el Mundial de 2003 cuando alcanzó a disputar el partido por el tercer y cuarto puesto donde derrotó a Argentina en los Emiratos Árabes. En su más reciente asistencia (2019), el equipo se quedó con el trago amargo de haberse quedado en cuartos de final ante Ucrania.

Su rival

Precisamente contra los Israelitas arranca la ilusión cafetera que llega tras ser el tercer mejor equipo de Sudamérica. La tricolor, terminó sumando 18 puntos detrás de Brasil y Uruguay y además de ir al Mundial, tiene cupo a los Juegos Sudamericanos de Santiago de Chile.

Israel, por su parte, juega por primera vez un Mundial Sub-20. Es dirigido por Ofir Haim que juega con un sistema de 4.2.3.1. Este país, se destacó en Eslovaquia, en el campeonato europeo Sub-19 de 2022 en el que fue finalista. Su referente en el terreno de juego es, Tay Abed del PSV de Países Bajos.

“El primer objetivo es salir primeros y para eso hay que ganar el partido del debut, el rival es un gran equipo y la meta es pasar. Todas las selecciones que están acá tienen mérito, sabemos que es Israel y lo mas importante es enfocarnos en nuestro juego y tener la confianza”, indicó Juan Castilla, jugador del Houston Dynamo de la Major League Soccer.

Israel v Colombia : Group C - FIFA U-20 World Cup Argentina 2023 - Foto: FIFA via Getty Images

Partidos para este domingo

En La Plata:

Grupo C: Israel vs. Colombia en el Estadio de La Plata, 15:00 (hora local). Grupo C: Senegal vs. Japón en el Estadio de La Plata, 18:00 (hora local).

En Mendoza:

Grupo D: Nigeria vs. República Dominicana en el Estadio de Mendoza, 15:00 (hora local). Grupo D: Italia vs. Brasil en el Estadio de Mendoza, 18:00 (hora local).