Djokovic volvió a perder el número uno por no vacunarse contra la covid-19; dijo que no se arrepiente

El español Carlos Alcaraz recuperó el número uno de la ATP al ganar el domingo en Indian Wells, en detrimento de Novak Djokovic, ahora segundo, según la clasificación publicada este lunes, en la que su compatriota Rafael Nadal sale del top-10 por primera vez en 18 años.

Alcaraz, de 19 años, subió por primera vez a la plaza de honor del tenis mundial tras ganar el US Open en septiembre de 2022. “Realmente quería jugar otra vez con Novak”, dijo el nuevo líder del escalafón en la rueda de prensa posterior a su contundente victoria 6-3 y 6-2 en la final ante el ruso Daniil Medvedev. “Le echamos de menos en el circuito y espero que vuelta muy, muy pronto”.

Djokovic recuperó el número 1 tras conquistar el Abierto de Australia en enero, pero no participó en Indian Wells al no estar vacunado contra el covid-19. Alcaraz necesitaba lograr el trofeo y lo consiguió el domingo al batir en la final a Medvedev y ahora tiene 260 puntos sobre el serbio, que tampoco estará presente en el Abierto de Miami.

Carlos Alcaraz posando con el trofeo de Indian Wells en California - Foto: Getty Images via AFP

A pesar de caer en el ranking, ‘Nole’ le restó importancia a la prohibición de ingresar a Estados Unidos por no estar vacunado. “He aprendido a lo largo de la vida que los arrepentimientos solo te detienen y básicamente te hacen vivir en el pasado. Y no quiero hacer eso. Tampoco quiero vivir demasiado en el futuro. Quiero estar tanto en el momento presente como sea posible, pero por supuesto pensar en el futuro, crear un futuro mejor”, dijo a CNN.

De paso felicitó al nuevo número uno y le auguró grandes éxitos en su carrera. “Absolutamente, merece volver al número uno”, señaló el serbio.

“Es una pena que no pude jugar en Indian Wells, ni en [el Abierto de] Miami. Me encantan esos torneos. Allí tuve mucho éxito. Pero al mismo tiempo, es la decisión consciente que tomé y sabía que siempre existe la posibilidad de que no vaya. Y es el estado actual o la situación actual, lo que espero cambie para más adelante este año para el US Open. Ese es el torneo más importante para mí en suelo estadounidense”, agregó.

Lejos de las canchas, Djokovic se centra en lo que será el ingreso a la temporada sobre tierra batida con camino al segundo grand slam del año, Roland Garros, donde podría superar finalmente a Rafael Nadal para convertirse en el jugador con más títulos grandes en la historia del tenis.

Djokovic no ha contemplado la idea de vacunarse para evitar su ausencia en los grandes torneos de la temporada - Foto: REUTERS

Más allá de lo sucedido con Djokovic, el gran impacto del nuevo ranking ATP lo recibe Nadal, que sale de los diez primeros lugares de manera sorpresiva, aunque entendible por su ausencia a raíz de las lesiones. El manacorí, que no compitió en Indian Wells al estar recuperándose de sus problemas físicos para llegar en forma a la gira de tierra batida, salió este lunes del Top-10 por la primera vez en 18 años, pasando del noveno al 13º puesto.

El español, que comparte con Djokovic el récord de 22 victorias en torneos del Grand Slam, estaba entre los diez mejores tenistas del mundo desde 2005, un récord en la historia de este deporte.

Clasificación ATP del 20 de marzo de 2023

1. Carlos Alcaraz (ESP) 7420 pts (+1)

2. Novak Djokovic (SRB) 7160 (-1)

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5770

4. Casper Ruud (NOR) 5560

5. Daniil Medvedev (RUS) 4330 (+1)

6. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3415 (+4)

7. Andrey Rublev (RUS) 3390

8. Holger Rune (DEN) 3325

9. Hubert Hurkacz (POL) 3065 (+2)

10. Taylor Fritz (USA) 2975 (-5)

11. Jannik Sinner (ITA) 2925 (+2)

12. Cameron Norrie (GBR) 2815

13. Rafael Nadal (ESP) 2715 (-4)

14. Frances Tiafoe (USA) 2710 (+2)

15. Alexander Zverev (GER) 2580 (-1)

Rafael Nadal niega que esté pensando en el retiro - Foto: AFP

Con información de la AFP.