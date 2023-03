Se mueve el futuro de James Rodríguez: revelan cita con el que puede convertirse en su nuevo equipo

James Rodríguez se unirá este martes a la concentración de la Selección Colombia para los amistosos frente a Corea del Sur y Japón. El cucuteño ha encadenado una temporada positiva con Olympiacos, lo que le permite tener argumentos para integrar el equipo de Néstor Lorenzo, que desde ya planifica el inicio de las eliminatorias hacia el Mundial de 2026.

Después de superar una lesión muscular que lo tuvo casi un mes fuera de las canchas, el 10 regresó al once titular este domingo, en la victoria de los rojiblancos de visita frente al Volos FC (0-3). James jugó 65 minutos y dio una asistencia, buen síntoma después de varios partidos sin jugar por una molestia en los isquiotibiales que acarreaba desde principio de año.

Una vez terminado el partido, la delegación de Olympiacos regresó a El Pireo y el mediocampista se dispuso a alistar maletas para el viaje con destino a Seúl, donde ya se encuentran entrenando varios de los convocados como Camilo Vargas, Falcao García y Juan Fernando Quintero, entre otros.

James Rodríguez es uno de los referentes de la Selección Colombia. - Foto: Twitter oficial Selección Colombia (@FCFSeleccionCol)

Esta nueva experiencia con la Tricolor será un respiro después de varios meses de intensa competencia en Grecia, donde lo consideran uno de los mejores jugadores de la liga, más allá de los reclamos que ha recibido por un gran sector de la hinchada, que le exige correr más y ayudar en marca, aspecto que lo ha perseguido desde su segundo ciclo en el Real Madrid.

Lo positivo es que James también tiene defensores en la prensa griega, que destacan su importancia con la pelota en los pies y no tanto en labores defensivas, a las que ni siquiera el técnico lo ha mandado. Es más, Míchel González, que llegó a dirigir justo después del arribo de James a Olympiacos, se ha mostrado bastante contento con su desempeño y lo considera una pieza indispensable para el remate de la temporada en la que se juegan la clasificación a competiciones europeas.

James ha sido titular desde la llegada de Míchel al banquillo de Olympiacos - Foto: @OlympiacosFC

James durante un calentamiento con Olympiacos - Foto: @OlympiacosFC

¿James se puede ir de Olympiacos?

Ese gusto profesado por el estratega español ha despertado los rumores de una renovación por una temporada más, sin embargo, James tiene otras opciones sobre la mesa que podrían obstaculizar su continuidad en el equipo que le abrió las puertas para volver a Europa después de un paso fugaz por el Al-Rayyan de Qatar.

A pesar de que falta bastante para la apertura del mercado de verano, hay equipos que ya han empezado a tocar la puerta del colombiano, entre ellos Besiktas, que ya lleva varios años queriendo ficharlo y nunca se le ha dado la oportunidad. De acuerdo al diario Sporx, en Turquía andan pendientes del futuro de James, teniendo en cuenta que su contrato se vence en el mes de julio y todavía no hay noticias sobre una negociación para extender el vínculo con Olympiacos.

“Si bien se decidió comenzar a trabajar en la propuesta que se le ofrecería al jugador, también se aprobó obtener una fecha de cita por parte de la gestora Gestifute”, indica el medio turco, haciendo referencia a la empresa que representa al volante colombiano, presidida por el portugués Jorge Mendes.

James aún no ha confirmado su renovación con Olympiacos - Foto: Getty Images

Mercedes Benz Clase G G500, el carro que James Rodríguez presume en sus redes sociales - Foto: Twitter oficial James Rodríguez (@jamesdrodriguez).

Los contactos de Mendes en el fútbol turco facilitarían la posibilidad de que James al menos los escuche en una reunión a la que también estaría atento Galarasaray, otro de los equipos que tantearon al colombiano a mediados del año pasado. “Besiktas ha discutido el beneficio de James, que llegó gratis al Olympiacos, en las mismas condiciones” que se planteaban inicialmente para contratarlo.

Ahora la bola queda en manos del jugador, al que le toca decidir donde continuará su carrera en caso de no renovar el contrato en Grecia. Inicialmente, se espera que con la apertura del mercado se abran otras opciones, aprovechando el buen nivel demostrado a lo largo de la presente campaña.

James Rodríguez, jugador del Olympiacos de Grecia. - Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

James Rodríguez llegó a Olympiacos en septiembre de 2022 - Foto: Twitter Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Un empresario consolidado

Además de gozar de un buen presente deportivo, el mediocampista de la Selección Colombia ha aprovechado su talento con el balón y la fama que el deporte le ha traído para montar varios emprendimientos. Asimismo, reveló recientemente en una entrevista con Forbes que está incursionando en el negocio del café.

“En cada lugar al que he llegado como futbolista, me he destacado por tomar mi café colombiano. Siempre quise tener un negocio que me permitiera mostrarles a las personas la razón de mi gusto y la calidad del café que tenemos en nuestro país”, indicó inicialmente.

El cucuteño aseguró que hace seis años decidió materializar ese sueño y se hizo socio de una franquicia en Ibagué, llamada Dos Molinos, la cual ha crecido bastante, tanto que abrió este año su primera tienda en Bogotá y Medellín. “En los próximos tres años esperamos llegar a más ciudades. Queremos dar el salto al mercado internacional. Hoy ofrecemos un producto de primera calidad que se comercializa en Dos Molinos y en el canal horeca (hoteles, restaurantes y cafés). Todo con sello 100% colombiano”, agregó.

James Rodríguez continúa expandiendo los horizontes de su marca Café Dos Molinos. - Foto: El Edén Centro Comercial

Pese a que sus negocios van por buen camino, el volante colombiano aprovechó el diálogo con ese medio para puntualizar que le gustaría seguir ligado al fútbol cuando se reitere. Además, reveló que hace poco terminó una maestría. Me gustaría continuar en el fútbol desde una faceta distinta a la de jugador, me estoy preparando desde lo administrativo y lo deportivo al más alto nivel para poder aportar mi conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones. Tengo máster en Gerencia y Administración deportiva. Quiero seguir capacitándome”, indicó.

James Rodríguez recalcó en la revista económica que siempre ha tenido una mentalidad ganadora y que espera continuar cosechando muchos éxitos dentro y fuera del terreno de juego. De acuerdo con Forbes, citando las cifras de ‘Celebrity Net Worth’, el cucuteño tiene una fortuna cercana a los 80 millones de dólares, es decir, más de 380.000 millones de pesos colombianos.

“Toda la vida me ha movido esa pasión por ganar. En esta faceta también quiero lo mismo. Hacer las cosas como en el deporte: con disciplina, orden y metas claras”, concluyó el jugador del combinado nacional.

James Rodríguez será jugador libre al final de la presente temporada - Foto: Twitter James Rodríguez (@jamesdrodriguez).