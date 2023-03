“Hemos sido muy maduros y somos agradecidos el uno con el otro”: Daniela Ospina revela cómo es su relación con James Rodríguez

Daniela Ospina es una reconocida empresaria y deportista paisa, varias personas la reconocen en el país por la relación que sostuvo con el jugador de fútbol profesional colombiano, James Rodríguez; la pareja, en el año 2017, decidió dar por finalizada su unión. Producto de su amor tienen una hija en común, Salomé Rodríguez, quien reside actualmente en Miami con su madre.

Daniela, quien actualmente tiene una línea de ropa deportiva, estuvo como invitada, de manera virtual, en el programa matutino del canal RCN Buen Día Colombia, allí habló de su vida privada, de los comentarios no tan agradables que recibe en redes sociales y de la razón por la que no comparte tanto contenido últimamente en sus redes sociales, de su hija.

La modelo aseguró que a las críticas que recibe ella ya sabe darle un manejo; sin embargo, cuando se trata de su hija, el tema va directo al corazón, razón por la que últimamente evita compartir contenido donde aparezca la menor.

En medio de la entrevista, la mujer habló de su relación con el papá de su hija, James Rodríguez; allí mencionó que los niños no tienen la culpa de los errores y decisiones que toman los adultos; por ende, siempre ha cuidado el corazón de su hija y ha velado por tener una buena relación con James y propicia los espacios necesarios para que su hija los tenga con su padre.

Además, agregó que sostienen una buena relación y que, aunque ambos tienen vidas aparte incluso en países diferentes, agradecen lo que vivieron juntos, pero también por Salomé que hoy en día se ha convertido en la prioridad y el primer amor de ambos. En medio de sus palabras, la modelo destacó que afortunadamente ambos son muy maduros.

“Hemos sido muy maduros y somos agradecidos el uno con el otro por todas las cosas que vivimos en nuestro pasado, por habernos dado lo que ambos más amamos, nuestra hija. Siempre he dicho que los errores de los grandes no los tienen que pagar los chiquitos y por eso es que lo he cuidado, el corazón de mi hija”.

Daniela Ospina calienta las redes sociales con estas espectaculares fotos en lencería

El Día Internacional de la Mujer, la modelo compartió una galería de fotos en su cuenta personal en Instagram donde acumula 7,3 millones de seguidores como un detalle en conmemoración a esta importante fecha. Por medio de un carrete que contiene cuatro fotos, la mujer fue admirada, una vez más, por su escultural figura.

La deportista, en todas las fotografías, porta una lencería de color negro. En la primera imagen se le ve acostada en el suelo, donde lo que más resaltan son sus curvas. La segunda foto es en blanco y negro y la foto resalta la belleza de su rostro, ya que es en plano medio. La tercera es muy similar a la primera, pero sus manos se encuentra en una posición diferente donde su figura vuelve a ser la protagonista. La última fotografía muestra en primer plano el rostro de esta belleza de mujer.

En medio de la descripción de la fotografía, la empresaria aseveró que las mujeres cuentan con el poder y la magia para lograr todo lo que se propongan, allí le dedicó unas emotivas palabras a todas las mujeres en su día. “MUJER… Puedes lograr todo lo que quieras porque tienes todo el poder y la magia ✨ Feliz día para todas”. ❤️

Como era de esperarse los comentarios destacando su belleza inundaron la fotografía. “Mi amor, te ves hermosa”. “La perfección a más no poder”. “Qué belleza, mi reina”. “Estás espectacular y eres una belleza”. “No me canso de admirar tu belleza”.