El Dibu Martínez, quien agredió a un camarógrafo tras derrota de Argentina ante Colombia, lanzó contundente mensaje

“Me dio rabia, me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo, pero no le dije nada. Quería decirte que tranquilo, hermano, en la vida todo el mundo ha perdido un partido y de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante, Dibu”, dijo Jackson en un video.

La reacción de Scaloni tras la victoria de Colombia

En cuanto al penal pitado a favor de Colombia, que significó el 2-1 de la Tricolor, Scaloni no se mostró muy satisfecho con la decisión del árbitro.

El técnico Lionel Scaloni no se mostró muy satisfecho con la decisión del árbitro. | Foto: AP

“Lo único que le dije, y también a Muñoz, es que el único jugador que no protestó en toda la cancha fue él. Bienvenido por ellos que le han cobrado el penal y nada más que decir. A veces te toca para un lado y a veces para el otro. El triste y lamentable que después del penal el partido prácticamente no se ha jugado, eso fue lo que me molestó”, manifestó el seleccionador en rueda de prensa.