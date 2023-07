Él es Tony Camacho, el perro que fue abandonado y ahora vive en el estadio El Campín

El estadio Nemesio Camacho El Campín desde hace más de 50 años ha recibido a miles de personas que se acercan al máximo escenario deportivo de la capital colombiana para disfrutar y alentar a los equipos de Santa Fe y Millonarios, quienes juegan en condición de local los torneos nacionales o internacionales, sin embargo, en los últimos meses el estadio ha tenido la visita permanente de un peludo que ahora acogió El Campín como su hogar.

En redes sociales, su historia se ha viralizado por distintos videos en los que se resalta a los trabajadores del lugar que son las personas encargadas de alimentar y darle cuidado al canino. De manera jocosa, el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) ha publicado varios videos en sus redes oficiales en los que cuentan las funciones que tiene Tony, entre ellas, cuidar el escenario deportivo.

Tony Camacho fue acogido por los celadores y trabajadores del estadio. - Foto: Captura de pantalla tomada de @javiersuarez.bogota

Tony no tiene preferencias y recibe caricias y amor por parte de los hinchas cardenales como embajadores, así como de los aficionados visitantes que se acercan al estadio.

En Tiktok desde hace varios meses se ha viralizado una manera de grabar videos en la que se pueden hacer doblajes de voz en animales simulando que son ellos los que hablan y de esta manera, Tony ha podido dar a conocer su conmovedora historia.

Tony Camacho en las instalaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín. - Foto: Captura de pantalla tomada de @javiersuarez.bogota

Uno de los videos relata la historia de cómo llegó el perro de raza criolla al ‘coloso de la 57′. “Hola, soy Tony Camacho, el perrito del Campín y este es mi story time de cómo llegué al estadio. Resulta que el año pasado estaba atravesando una situación complicada, meses duros donde mi anterior humano no me podía dar una calidad de vida, por lo que hacía más o menos julio, él y yo nos acercamos al estadio y habló con un señor diciéndole que aunque me amaba no podía hacerse cargo de mi bienestar.”

Vea el video de Tony Camacho, la mascota oficial de ‘El Campín’

El video continúa diciendo que “en ese momento me sentí muy triste, pero sabía que algo bueno estaba por venir y así fue como ese día me dejó acá en el estadio con las personas que trabajan aquí. Ellos me acogieron con mucho amor y desde entonces me dedico apoyar las diferentes tareas que hay para realizar. Además, me dan salchichitas que es mi comida favorita, hasta lueguito”.

Como lo relata el video, la llegada del perro se dio en el mes de julio del 2022 y fueron los celadores quienes se hicieron cargo del animal. Semanas después, la noticia llegó al Instituto de Recreación y Deporte, la cual decidió adoptar formalmente a Tony y lo convirtieron en la mascota oficial del estadio.

Tony Camacho fue abandonado en julio de 2022 en el estadio 'El Campín'. - Foto: @idrd_bogota

De igual manera, Javier Suárez también compartió un video a través de sus redes sociales en el que dio a conocer el trabajo que tiene Tony cuando hay partido en el estadio.

Jocosamente, el video narra que Tony tiene las funciones de podar el césped, dar indicaciones al personal de salud, organizar la seguridad del estadio en compañía de la Policía, atender a medios de comunicación, recibir a los jugadores y finalmente se reúne para solucionar problemas que se presentan.

Así mismo, la directora del IDRD, Blanca Durán, estuvo hace varias semanas acompañando a Tony y dejó un mensaje para que los ciudadanos no abandonen a sus mascotas.

“Para cuidar la vida de los animales que están en nuestros parques estamos invitando a la ciudadanía a que se acerquen a las jornadas de adopción y que nos ayuden a cuidar a estos animales que dejan desafortunadamente abandonados y sobre todo que nos ayuden a no abandonar animales en los parques y escenarios deportivos de la ciudad”, afirmó la funcionaria.