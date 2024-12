Hay que tener en cuenta que James tiene contrato hasta junio de 2021 por lo que el Madrid seguramente buscará un nuevo equipo para no tener que dejarlo libre y perder lo que queda de la inversión de más de 80 millones de euros que hizo en 2014.

En la entrevista, la venezolana también habló sobre los hijos de James por primera vez. Y dijo que se llevan: “Muy bien, Salomé y Samuel son maravillosos”.

Con respecto a la relación manifestó que va muy bien: “Estamos muy felices y tranquilos, ya llevamos un año y medio juntos”.

Sin embargo, De Lima manifestó que no contempla casarse: “No es mi sueño. La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento, no pienso en boda. Ya estuve saliendo cinco años con Marc Anthony y hasta me casé con él. Ahora estoy tan tranquila que todo fluye en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y esto es lo más importante para mí”.