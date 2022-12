El susto que se llevaron dos periodistas colombianas en Qatar, ¿qué les pasó?

O jornalista pernambucano Victor Pereira e 2 amigas foram perseguidos pela polícia do Qatar por estarem com uma bandeira de PE. O arco-íris do nosso estandarte foi confundido com o símbolo LGBTQIA+. No regime fundamentalista do Qatar, homossexualidade é crime. Em pleno século 21 pic.twitter.com/bP0IMwpidJ