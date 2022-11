Video | A periodista la atracan en Qatar y tuvo que elegir el castigo para los ladrones

Dominique Metzger, reportera argentina del informativo Todo Noticias, relató la incómoda experiencia que vivió este fin de semana en el Mundial de Qatar 2022 mientras realizaba un informe cerca del fan festival de Doha.

Según el testimonio de la comunicadora, el domingo pasado fue víctima de un atraco debido a que un grupo de delincuentes le sacó la billetera. Asimismo, reveló que le tocó trasladarse hasta la estación de Policía de esa ciudad.

“Bueno, la experiencia de Qatar. Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo una transmisión en vivo. Estoy en la comisaría y me mandaron para acá a denunciar, porque me garantizan que todo está vigilado y que van a encontrar la billetera, que tenía mis documentos, dinero, tarjetas y que obviamente es lo que más me preocupa”, indicó inicialmente.

La periodista, de igual manera, aprovechó el momento para contar algunos detalles con respecto al hurto y reveló que los agentes cataríes le indicaron que ella podía escoger el castigo de los ladrones, puesto que le aseguraron que los iban a capturar.

“Fue un hurto, no fue nada violento. No me di cuenta cuando me estaban robando. En un momento estábamos bailando con unas personas y quizá fue ahí. Lo que pasa es que la gente local nos ve por aquí, nos nota distintos y se quieren sacar con nosotros. Quise sacar la billetera para comprarme un agua y ahí me di cuenta de que faltaba”, agregó.

Luego, precisó: ”Yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían y me preguntaban qué pena quería para los ladrones, si quería que los condenarán a 5 años de cárcel o si quería que los deportaran. Insistían en preguntarme qué pena quería, que yo podía decidir, pues me dijeron que los iban a encontrar, que había cámaras de alta definición por todos lados”.

Metzger señaló finalmente en el informativo que ella prefirió no involucrarse en ese tipo de procesos judiciales y aseguró que decidió que ese tema lo manejaran las autoridades locales con total libertad.

“Yo decía que quería que aparecieran mis cosas. Yo no quería ponerme en el lugar de la Justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”, concluyó la reportera.

¿Están contratando hinchas falsos?

El Comité Supremo de Entrega y Legado (SC) de Qatar 2022 negó la contratación o presencia de aficionados falsos para animar a distintas selecciones durante el Mundial, y tildó de “decepcionantes” las afirmaciones que apuntan a la existencia de esos supuestos fake fans.

“Numerosos periodistas y comentaristas en las redes sociales han puesto en duda que se trate de verdaderos hinchas. Rechazamos de plano estas afirmaciones, que son tan decepcionantes como poco sorprendentes”, aseguró en un comunicado de prensa.

Además, la entidad recalcó que hinchas de todo el mundo –”muchos de los cuales han hecho de Qatar su hogar”– han contribuido al buen ambiente local, organizando “paseos y desfiles de aficionados por todo el país” y recibiendo a las distintas selecciones en sus hoteles de concentración.