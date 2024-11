En imágenes: Así fue la espectacular despedida de Rigoberto Urán del ciclismo profesional

Se trata de Óscar Tovar, pedalista que ya sabía lo que es ganar esta competencia cuando llegó en primer lugar en la edición del 2022. Tovar volvió a repetir el triunfo y no dudó en mostrar su alegría por llevarse este Giro, que estuvo marcado por la despedida de Rigoberto Urán.

Mejores imágenes que dejó el Giro de Rigo

Rigoberto Urán se acordó de su padre en el día de su despedida

“Si yo pudiera retroceder, que mi papá no muriera para que me viera, porque él era el único que creía en mí. Yo pensaba que era por la marihuana que fumaba, pero él decía que yo iba a triunfar y obviamente eso no lo dejaban en la novela. Pero él sí se metía a decir que yo iba a triunfar y yo pensaba que mi papá estaba de psiquiatría y la que estaba de psiquiatra era mi mamá”, dijo Rigoberto en una entrevista con Mario Sabato en RCN Deportes.