Endrick, rival de la Selección Colombia en la Copa América, se destapó antes de su debut con Brasil; “Solo Dios”

“ Solo Dios y el profesor Dorival lo saben ”, dijo Endrick sobre la fecha de su primera titularidad. “Yo me mantengo trabajando, esperando. Nadie necesita saltarse etapas, nadie tiene que ir más allá de Brasil”, afirmó el punta, que compite por un puesto en el once inicial con figuras como Evanilson o el propio Rodrygo.

“ Como es mi primer campeonato con la selección, no hay campeonato más importante ”, subrayó la perla brasileña, que aseguró que no le pesa la presión por su corta edad ni por lucir el emblemático número nueve en la camiseta.

“Es un número que todo delantero sueña con llevar. Pero tampoco me importa mucho el número, lo que quiero es jugar”, afirmó. “Antes me preocupaba mucho la presión. Tenía en la cabeza que tenía que marcar, cumplir con las expectativas, hacer feliz a todo el mundo. Después cambié mi mentalidad y ya no me importa la presión, solo quiero hacer feliz a mi familia”, aseguró.