“Es como un niño malcriado”, la fulminante crítica a James Rodríguez por parte de exjugador

El nombre del colombiano James Rodríguez ha sido tendencia en los últimos días luego de hablar sobre su presente y lo que viene de cara a la siguiente temporada. Y es que después de su salida de Olympiacos de Grecia, el volante no había dicho una sola palabra ante los constantes rumores que se dicen sobre un posible nuevo rumbo.

“Quiero ir donde pueda jugar, me siento bien físicamente. Sé que puedo dar más porque tengo talento, tengo calidad”, dijo en charla con Win Sports.

En ese sentido, apuntó hacia los que critican sus decisiones. “Soy una persona que le encanta trabajar, soy superprofesional así muchos duden. No me importa lo que se diga afuera, no me importa lo que se hable, yo sé lo que soy y sé lo que puedo dar”, declaró.

James rompió el silencio sobre su situación actual - Foto: Captura Youtube Noticias RCN (7:09): James Rodríguez: “soy súper profesional, así muchos duden”

Ahora bien, James también tocó el tema de la Selección Colombia, donde también su nombre ha generado polémica por los llamados a las convocatorias de Néstor Lorenzo. La razón por la que se le ha criticado es la poca continuidad en los clubes y aún sigue estando presente.

Además de ello, a James le han tirado duros dardos y lo tildan de ser el culpable de la salida del profesor Carlos Queiroz, técnico que dejó el barco tras recibir fuertes goleadas. “Mucha gente habla cosas fuera. Muchos dicen que peleamos con el entrenador. Es todo mentira. Cómo vamos a querer perder 6-1, es imposible. Tipos que somos ganadores, es imposible que queramos perder para sacar a alguien. Lo más obvio siempre es querer ganar para que las cosas estén bien”, desmintió.

Esa versión lo sorprendió personalmente. “Yo no me arrepiento de absolutamente nada. Yo ya soy grande y sé qué es lo que hago bien y qué es lo que hago mal y no me lo tiene que estar diciendo nadie”, sentenció.

Falcao y James durante el Mundial de Rusia 2018 - Foto: Getty Images

El no arrepentimiento de James ha generado mucha polémica y se ha prestado para que exjugadores lancen fuertes dardos en su contra. Uno de ello fue Mayer Candelo, quien aseguró que el volante ha sido “el niño malcriado de la Selección”.

“Tenemos que ser realistas porque su rendimiento bajó por sus lesiones, por los conflictos que ha tenido. Él es como el niño malcriado de la casa de uno. Siempre le celebramos todo, hoy es que se nos hace raro porque él no acepta un error y no, él tiene que aceptar sus errores y ser humilde”, dijo.

“Él no está en un mundo como el colombiano, que aquí no hay ni médicos, allá está donde se le brindan las comodidades y surge la pregunta del por qué se lesiona tanto”, agregó.

#YoEscuchoElVbarCaracol



🔥🗣️"James es el niño malcriado de la casa": Mayer Candelo



🎧Escúche la entrevista completa aquí:https://t.co/0c98oC7ScY pic.twitter.com/CRuh7eW2nL — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) May 26, 2023

Por lo pronto, James Rodríguez ha dado visos de lo que viene en la siguiente temporada. El colombiano ha manifestado su deseo de seguir en Europa y está en el proceso de tener un nuevo equipo.

Vale recordar que su nombre ha sido estudiado en ligas como Inglaterra, Francia y Turquía.