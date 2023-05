“No sé por qué me tiran tanto”: James Rodríguez se para en la raya y le habla a quienes lo critican

James Rodríguez se ha convertido en los últimos años en un sujeto de odios y amores en la Selección Colombia. Después de ser el héroe de todo un país en Brasil 2014, el colombiano ha pasado a ser discutible en las convocatorias a raíz de sus constantes cambios de equipo y las lesiones que le han impedido tener la continuidad necesaria.

Ahora que se acerca el inicio de unas nuevas eliminatorias, se ha despertado en la opinión pública un duro debate entre aquellos que no le ven argumentos para ser convocado y los que defienden su presencia como actor de liderazgo frente a las nuevas generaciones de la Tricolor.

Al respecto de esa división, James Rodríguez considera que es normal por todo lo que ha pasado en su carrera. “Mi abuela decía: ‘qué hablen bien o mal, pero que hablen. Cuando no hable ahí sí preocupese’. Fue por allá como en el 2014″, dijo en entrevista con RCN.

“Yo divido mucho. Hay mucha gente que sí me quiere, pero hay mucha gente que me tira mucho hate (odio). Por lo que yo veo, no sé por qué me tiran tanto hate, mano”, insistió.

James Rodríguez estuvo en Bogotá entrenando mientras abría su negocio 'Arrogante' - Foto: FCF

A pesar de todos esos comentarios que le caen en redes sociales, James asegura que no hay nada difícil en ser él mismo. “Yo disfruto ser yo. Yo disfruto ser lo que he hecho y soy feliz con eso”, apuntó.

“Si quisiera ir a un cine con mis hijos. Es un poco complicado eso. Hay veces que uno quiere estar tranquilo, pero uno entiende que la gente te ve y te quiere pedir fotos”, sentenció.

Quiere seguir en Europa

Ahora mismo el volante cucuteño reconoce que “no sería justo” ser convocado a la Selección Colombia para los amistosos de Irak y Alemania, pues hace más de un mes que salió de Olympiacos, mientras otros jugadores continuaron teniendo acción en ligas importantes como la Premier, la Serie A o La Liga española.

James le apunta a estar en el inicio de las Eliminatorias en septiembre, para lo que necesita conseguir equipo lo antes posible y empezar a planificar el inicio de la próxima temporada. “Quiero ir donde pueda jugar, me siento bien físicamente. Sé que puedo dar más porque tengo talento, tengo calidad”, dijo.

En ese sentido, apuntó hacia los que critican sus decisiones. “Soy una persona que le encanta trabajar, soy súper profesional así muchos duden. No me importa lo que se diga afuera, no me importa lo que se hable, yo sé lo que soy y sé lo que puedo dar”, declaró.

James Rodríguez encadenó una buena temporada en Grecia - Foto: Getty Images

James Rodríguez es agente libre desde este 13 de abril - Foto: Getty Images

Es por eso que confía en este nuevo proceso que inicia bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, a quien ya conocía como asistente técnico de Pékerman. “Yo tenía tusa viendo los partidos del Mundial. Veías equipos que no jugaban bien, que te preguntabas cómo llegaron al Mundial... Son cosas que pasan. Hicimos las cosas mal, hay que decirlo. No puede ser que no metamos goles en siete partidos. Con tantos jugadores buenos que tenemos es para que metamos dos, tres goles por partido mínimo. Hay que asumir las responsabilidades cada uno y aprender de todas estas cosas”, recordó sobre la eliminación camino a Qatar 2022.

“Mucha gente habla cosas fuera. Muchos dicen que peleamos con el entrenador. Es todo mentira. Cómo vamos a querer perder 6-1, es imposible. Tipos que somos ganadores, es imposible que queramos perder para sacar a alguien. Lo más obvio siempre es querer ganar para que las cosas estén bien”, desmintió.

Esa versión lo sorprendió personalmente. “Yo no me arrepiento de absolutamente nada. Yo ya soy grande y sé qué es lo que hago bien y qué es lo que hago mal y no me lo tiene que estar diciendo nadie”, sentenció.