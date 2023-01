Escándalo en el fútbol mundial: Dani Alves fue detenido por presunto abuso sexual

El futbolista Dani Alves fue detenido en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona para que acudiera a declarar por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en la discoteca Sutton el 30 de diciembre.

Alves llegó a la comisaría a primera hora de este viernes y ha salido arrestado en un coche policial unos minutos después de las 10 horas.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Brazil's Neymar and Dani Alves look dejected after losing the penalty shootout REUTERS/Hannah Mckay - Foto: REUTERS

Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que la patrulla lo llevó hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona, donde pasó a disposición judicial y el juez decidirá sobre su situación provisional mientras se instruye la causa.

De acuerdo con la denuncia de la joven, ella y su grupo de amigas se acercaron al futbolista en la discoteca para entablar una conversación, sin embargo, minutos después, las cámaras de seguridad registraron a Álves con la supuesta víctima entrar al baño del establecimiento donde habría ocurrido la violación.

Dos días después de la presunta agresión sexual, la mujer denunció al futbolista por los hechos. La denuncia de la mujer está judicializada y en fase de instrucción, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El equipo UNAM. de la Ciudad de México y donde actualmente milita Álves no se ha pronunciado sobre el caso porque están esperando la decisión del juez para tomar cualquier tipo de determinación.

Sin embargo, posiblemente Álves se pierda la segunda fecha del torneo del fútbol mexicano hasta que se resuelva su situación.

Dani Alves gestures wearing his new team shirt during his official presentation for FC Barcelona in Barcelona, Spain, Wednesday, Nov. 17, 2021. Veteran full back Dani Alves has returned to Barcelona at age 38 to finish out the rest of the season with the team. Alves formed part of Barcelona's greatest era from 2008 to 2016 and helped it win 23 titles, including three Champions League trophies and six Spanish leagues.(AP Photo/Joan Monfort) - Foto: AP/Joan Monfort

Dani Alves rompe el silencio y cuenta lo que pasó sobre la acusación de abuso en su contra

ABC conoció algunas declaraciones de las personas que estuvieron con el deportista, en las que negaron lo sucedido y aseguraron que, aunque sí estuvo en este establecimiento, fue por poco tiempo. ABC reseña que la mujer fue sometida a exámenes médicos en un hospital de Barcelona, pero que no ha interpuesto ninguna demanda formal contra el lateral brasileño.

Ahora, días después de que se conociera el caso y las situaciones que esta desencadenaron, el futbolista rompió el silencio y en una entrevista con un medio español, apuntó a que en el lugar estuvo “bailando”, además, de asegurar que no tenía conocimiento de la mujer que lo estaba acusando y que, por lo tanto, pedía que no se hablara más del tema.

🚨🚨🚨 DANI ALVES ROMPIÓ EL SILENCIO



Aquí las palabras de Dani Alves para Antena 3, en donde habla sobre la denuncia de agresión sexual en su contra en Barcelona.



El jugador de #Pumas, tras seis días de haberse dado a conocer la noticia, sale a dar su versión. pic.twitter.com/W4d5jKMGne — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 5, 2023

En palabras textuales del jugador, este se refirió así: “Quisiera negar todo. Sí, estaba en ese lugar, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Bailaba y disfrutaba sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esta señora. Nunca invadí un espacio. ¿Cómo voy a hacer esto con una mujer o una niña? No, por Dios”.

Aunque aún resta saber cómo termina la investigación, la salida del jugador en este momento para referirse sobre el tema en particular hace que en vez de ‘calmar las aguas’, por el contrario, todo logre tener una mayor repercusión y el deportista que hizo parte de Brasil en el Mundial de Qatar 2022, siga estando de boca en boca de los medios que seguirán buscando información sobre el caso.

El futbolista brasileño se convirtió en el primer refuerzo de la era Xavi en Barcelona. - Foto: Getty Images

Vale la pena recordar que también hay un caso de acusación de abuso sexual en el futbol francés.

La agente Sonia Souid denunció, en declaraciones al diario deportivo L’Équipe y a la emisora RMC el comportamiento sexista del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët.

“Me dijo cara a cara, en su apartamento, muy claramente, que si quería que me ayudara tenía que tener relaciones”, afirmó Souid, que deseaba reunirse con Le Graët y que quería hablar con él de cómo promocionar el fútbol femenino.

“En septiembre de 2014, me llama (Le Graët), me dice que soy brillante, que he logrado hacer cosas extraordinarias y que quiere presentarme a Brigitte Henriques, el máximo cargo del fútbol femenino en la FFF. Quiere que nos veamos en su apartamento de París”, contó la agente.

“Cuando llego, ya veo dos copas de champán llenas. Estoy esperando a Brigitte Henriques, pero no llega y él agrega: ‘Sabes, no la necesitamos. Si ambos somos lo suficientemente cercanos, podré hacer realidad tus ideas’. No toqué las copas, también tenía miedo de que hubiera algo en eso... Escuchamos tantas historias”, agregó.

En una investigación, la revista So Foot había hablado de comportamientos fuera de lugar de Le Graët, especialmente de SMS (mensajes de texto) de contenido sexual, que el patrón del fútbol francés niega.

Con información de Europa Press.