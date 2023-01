“Me iba a morir”: Andrés ‘Manga’ Escobar relató el calvario que sufrió encerrado en Islandia

El futbolista colombiano Andrés Ramiro Escobar ya se encuentra de regreso en Colombia luego de ser acusado de abuso sexual en Islandia y pasar varios meses a la deriva pidiendo al gobierno colombiano que intercediera para su regreso al país.

En diciembre, ‘Manga’ logró salir del país nórdico y pudo reencontrarse con su familia en Cali, sin embargo, se encuentra sin equipo desde que se destapó el escándalo a finales de 2021. Ahora implora por una oportunidad para volver a ser profesional, mientras se entrena en la sede del Deportivo Cali con permiso de la dirigencia.

A pesar de gozar de su libertad, Escobar todavía recuerda con tristeza los duros momentos que vivió el año pasado. “El caso en Islandia sigue abierto, pero hubo un arreglo por los derechos humanos. Lo que hicieron conmigo fue ilegal. Me quitaron mi pasaporte y me dejaron para morirme en la calle, sin poder trabajar durante un año”, dijo en entrevista con Deportes Sin Tapujos.

Andrés 'Manga' Escobar durante su estadía en Islandia - Foto: Foto de instagram oficial del jugador

Después de semanas de gestión, sin dinero y en una situación complicada, el delantero pudo salir de Islandia, aunque eso le costó un parón inesperado en su carrera. “Dejé un abogado allá pero no le doy importancia a eso porque el abuso que cometieron conmigo fue supremamente grande. Le pedí ayuda al Gobierno por todo lado por los derechos humanos y esperaba mucho más de ellos”, agregó.

La única herramienta que utilizó ‘Manga’ durante tanto tiempo fueron sus redes sociales, donde compartía lo que iba sucediendo mientras estaba ‘encerrado’ en otro país sin posibilidad de salir ante la falta de documentos. “Llegó un momento en que me iba a morir porque fui a trabajar y me dejaron sin documentos, sin apartamento y sin poder hacerlo. Estaba con una mano adelante y otra atrás. Gracias a lo que he logrado en el fútbol pude mantenerme”, agregó.

“No tenía nada que hacer y ellos me decían que me fuera pero no me iban a entregar el pasaporte. Era un tema complicado. Ni siquiera sé cómo salí”, contó el exjugador de Atlético Nacional y Millonarios.

'Manga' Escobar fue gran figura de Millonarios en el año 2016 - Foto: Getty Images/Alfonso Cervantes/LatinContent

Ahora se entrena por su cuenta a la espera de retomar el profesionalismo, sin embargo, no ha recibido propuestas concretas. “Lo que quiero es seguir jugando, seguir con mi vida. Solamente espero una oportunidad y que me dejen jugar”, indicó.

“En Deportivo Cali me dijeron que me preparara con ellos. Era algo que no esperaba y estoy agradecido con ellos. Hubo acercamientos. El presidente Luis Fernando Mena me habló de la situación del club y que no había dinero. Le dije que yo jugaba hasta gratis”, concluyó.

Escobar pudo pasar la Navidad acompañado de sus seres queridos en Colombia - Foto: @mangaescobar11

El caso de Escobar en Islandia

Los hechos por los que fue acusado se habrían presentado el pasado 19 de septiembre de 2021 en la casa del futbolista, donde habría aprovechado el estado de alicoramiento de una mujer para abusar de ella, esto según el periódico islandés Fréttablaðið.

Este mismo medio reveló en marzo lo sucedido durante la audiencia. “La Fiscalía archivó el 22 de diciembre el caso criminal condenado por violación, en la víspera del domingo 19 de septiembre de 2021, en su domicilio en Reikiavik, tuvo discusiones y relaciones sexuales, sin consentimiento, lamiendo sus genitales y teniendo relaciones sexuales con ella”.

Después de su defensa sobre el polémico caso, la Audiencia Nacional de Islandia ratificó la pena de presión contra Andrés ‘Manga’ Escobar, que en principio debía pagar dos años y medio de prisión, razón por la que no lo dejaban salir del país.

Según los reportes de la prensa islandesa, la Audiencia Nacional indicó en su “sentencia que Escobar se aprovechó de la embriaguez de la mujer para que no pudiera frenar el acto”. Ante esto, el “tribunal cree que su ofensa fue grave, tuvo graves consecuencias para la mujer y que violó su libertad sexual”.

“La Audiencia Nacional encontró creíble la declaración de la mujer, pero dijo que la declaración de Escobar, por otro lado, no era del todo consistente, como sobre el estado de la mujer cuando se conocieron, su estado en el centro de Reykjavík y luego en su casa”, agregan los informes sobre el caso que, como mencionó Escobar, todavía sigue abierto, aunque el jugador asegura que las relaciones sexuales se dieron con el consentimiento de ambos.