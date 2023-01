A Dani Alves se le va hondo la denuncia por abuso: así va la investigación en su contra

Un juzgado de Barcelona abrió diligencias para investigar la denuncia formulada por una mujer que acusa al futbolista brasileño Dani Alves de un presunto delito de agresión sexual cometido en una discoteca de la ciudad a finales de diciembre.

“El juzgado de instrucción 15 de Barcelona tiene abiertas diligencias por un supuesto delito de agresión sexual a raíz de la denuncia presentada por una mujer contra un jugador de fútbol”, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una breve nota, donde no se especifica el nombre del deportista.

Fuentes conocedoras del caso le indicaron a la AFP que se trata del ahora jugador de los Pumas de México Dani Alves.

El brasileño Dani Alves llegó a Pumas como la gran contratación del fútbol mexicano. - Foto: AP/Eduardo Verdugo

“La causa está en fase de investigación”, agrega el escrito sin dar más información.

El 2 de enero, la policía catalana recibió la denuncia de una mujer que afirmaba haber sufrido tocamientos indeseados por parte del futbolista, informó la policía regional catalana.

Los hechos habrían ocurrido en una discoteca de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre, de acuerdo a la prensa local.

Exjugador del FC Barcelona, Juventus o del Paris Saint-Germain, Alves se encontraba de vacaciones en la ciudad antes de reincorporarse a los Pumas de México tras haber disputado el Mundial de Qatar con la selección brasileña, que cayó en cuartos de final.

El futbolista, de 39 años, negó de su lado haber tenido cualquier conducta delictiva o conocer a la denunciante en un mensaje transmitido a un programa de la cadena española Antena 3 hace unos días.

Según el diario español ABC, los hechos habrían sucedido en la discoteca Sutton durante la noche del 30 de diciembre; allí, Alves, indicó la presunta víctima, habría metido sus manos dentro de su ropa interior, por lo que se dirigió a los responsables de la seguridad del establecimiento.

La presentación oficial de Dani Alves para su segundo periodo en el Camp Nou. - Foto: AP

De inmediato, señalaba el medio, se activaron los protocolos de las autoridades para la atención de agresiones y acosos sexuales en establecimientos nocturnos, por lo que los Mossos d’Esquadra acudieron al sitio para tomar las declaraciones de quien dijo haber sido abusada; en ese momento, el futbolista, quien tiene contrato con los Pumas de México, ya se había marchado del lugar.

ABC conoció algunas declaraciones de las personas que estuvieron con el deportista, en las que negaron lo sucedido y aseguraron que, aunque sí estuvo en este establecimiento, fue por poco tiempo. ABC reseña que la mujer fue sometida a exámenes médicos en un hospital de Barcelona, pero que no ha interpuesto ninguna demanda formal contra el lateral brasileño.

🚨🚨🚨 DANI ALVES ROMPIÓ EL SILENCIO



Aquí las palabras de Dani Alves para Antena 3, en donde habla sobre la denuncia de agresión sexual en su contra en Barcelona.



El jugador de #Pumas, tras seis días de haberse dado a conocer la noticia, sale a dar su versión. pic.twitter.com/W4d5jKMGne — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 5, 2023

Finalmente, lo último que se había sabido del caso es que días después de que se conociera todo el problema y ante las situaciones desagradables que desencadenaron, el futbolista rompió el silencio y en una entrevista con un medio español apuntó a que en el lugar estuvo “bailando”, además de afirmar que no tenía conocimiento de la mujer que lo estaba acusando y que, por lo tanto, pedía que no se hablara más del tema.

En palabras textuales del jugador, este se refirió así: “Quisiera negar todo. Sí, estaba en ese lugar, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Bailaba y disfrutaba sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esta señora. Nunca invadí un espacio. ¿Cómo voy a hacer esto con una mujer o una niña? No, por Dios”.

Dani Alves hizo parte de la delegación brasileña en el Mundial Qatar 2022. - Foto: REUTERS

*Con información de la AFP.