Estalla la polémica: video del gol que le valieron a Argentina y que reclaman a gritos en Chile

Argentina clasificó a cuartos de final de la Copa América 2024, luego de vencer a Chile (0-1) con un polémico gol de Lautaro Martínez en el que no quedó clara la posición de Giovani Lo Celso en la jugada previa.

El juez Matonte también fue criticado por una posible expulsión de Rodrigo de Paul tras un pisotón cerca al área rival. “No tengo claridad de la acción. No somos los encargados de analizar el VAR pero si es tarjeta, no se tiene que dejar pasar, pero me quedo más con las cosas buenas que hicimos. Esto es aprendizaje”, dijo el arquero chileno Claudio Bravo.