El entrenador brasileño no celebró el título y ni siquiera se colgó la medalla luego del partido.

“Esto no es mío”: la extraña respuesta de Paulo Autuori tras la Superliga de Atlético Nacional

El Atanasio Girardot fue una fiesta -este jueves- en la definición de la Superliga Betplay, título 32 en la historia de Atlético Nacional. Los verdolagas venían de ganar la ida 1-0 en Pereira, sin embargo, sufrieron de sobra por los dos tantos que marcó Juan Pablo Zuluaga en el primer tiempo y que sirvieron para que los matecañas soñaran con una nueva corona.

Con dos goles abajo en el marcador, en las tribunas ya se empezaba a escuchar el inconformismo de los hinchas que, a pesar de estar 2-0 abajo, se unieron para empujar a los jugadores en la segunda mitad. Tomás Ángel descontó a los 60′, pero dos minutos después apareció Arley Rodríguez para firmar la ‘ley del ex’ y poner de nuevo por delante al Pereira.

Atlético Nacional se fue al descanso perdiendo 2-0 - Foto: Dimayor

Nacional no se rindió y vino nuevamente desde atrás para marcar tres goles en una noche soñada de Ángel, en conjunto con la experiencia de Dorlan Pabón. El hijo de Juan Pablo recordó las mejores épocas de su padre y se mandó un golazo al 69′ para volver a empatar la serie y conducir a lo que sería una nueva final ganada de los verdolagas.

El empuje de la afición y la insistencia de los jugadores provocó que al 84′ Dorlan convirtiera de penal el gol que les daba la ventaja y luego, ya con el Pereira jugado, aprovechara su excelsa calidad en el remate lejano para decretar el 4-3 final (5-3 en el global) a los 87 minutos.

Atlético Nacional, campeón del primer título en 2023. - Foto: @CONMEBOL

El pitazo final desató la alegría sobre el campo de juego, donde los jugadores se fundieron en abrazos para festejar este nuevo trofeo que entra a la tribuna del equipo que más títulos ha ganado en la historia del fútbol colombiano.

Lo curioso es que el único que no celebró fue el técnico Paulo Autuori, quien prefirió dirigirse al vestuario mientras sus dirigidos gozaban las mieles de la victoria. El brasileño ni siquiera permitió que sus compañeros de cuerpo técnico lo felicitaran, algo que llamó la atención de los periodistas de cara a la posterior rueda de prensa.

¿Por qué Autuori no celebró la Superliga de Nacional?

“Esto no es mío”, dijo cuando le preguntaron sobre su reacción al final del partido y el hecho de no haber subido a la tarima de la Dimayor a recibir la medalla, la cual, extrañamente, tenía guardada en el bolsillo y no colgada en el cuello como sus dirigidos.

“Quiero llamar al profe (Hernán Darío) Herrera, (Pedro) Sarmiento y ‘Piscis’ (Restrepo). Nos vemos en la sede de Guarne, profe Herrera, porque quiero darte esto”, agregó, refiriéndose a la medalla. “Es suyo, no es mío. Si hemos logrado este título es por todo lo que hicieron en el primer semestre (del 2022). Un abrazo”.

Más allá de ser una corona más para el palmarés de Nacional, Autuori le saca provecho para reencausar el camino en la Liga Betplay, donde las cosas no marchan como esperaba. “El título abre mis ojos. Lo que pasó nos da un mensaje claro. Creo que sacamos el título allá en Pereira. Este partido no planteamos lo que queríamos. Felicité a Restrepo por su trabajo, hoy hicieron un partido bueno y cumplieron lo planteado, al revés de nosotros”, analizó.

Autuori se abrazó con Alejandro Restrepo antes del partido - Foto: Dimayor

“Estoy contento por el segundo tiempo, no por el título solamente. El mensaje es claro, qué tipo de juego queremos hacer y que necesitamos jugadores comprometidos en jugar bien y competir”, afirmó, en tono de elogio, para la actitud de los once jugadores que sacaron el resultado en el segundo tiempo, incluido Tomás Ángel, que aportó dos goles y una asistencia, entrando como extremo por la derecha. “Felicito a Tomi porque necesitaba hacer goles, trabaja un montón. Es un joven que es ejemplo dentro del grupo, que se quede así porque va a lograr cosas buenas”, añadió el brasileño.