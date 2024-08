Estrella del São Paulo apuntó con todo contra James Rodríguez y destapó los motivos de su salida: “Metió la pata”

Pese a que todavía São Paulo y el mismo jugador no han oficializado su salida del club, varios medios brasileños indican que eso ya está ‘cocinado’ y el número 10 tiene la libertad de escoger su próximo destino. De hecho, se ha hablado de algunos acercamientos que supuestamente el volante ha tenido con varios conjuntos europeos, ya que su objetivo es volver a jugar en el viejo continente.

James hasta el momento no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro. | Foto: Getty Images

Mientras que las informaciones vienen y van, todavía se habla mucho del colombiano en Brasil y se cuestionan los motivos por los que no logró triunfar en el conjunto paulista, pues es claro que cuenta con las condiciones y el talento necesario, muestra de ello fue lo que hizo en Estados Unidos, dejando en evidencia que todavía hay James para mucho rato.

Lucas Moura hablo

No es un secreto que la exestrella del Real Madrid tuvo muchos problemas al interior del plantel, especialmente en el último tiempo. Es bien sabido no tenía una gran relación con el entrenador Luis Zubeldía, uno de los principales motivos que llevaron a su salida del club.

Lucas Moura, uno de los referentes del plantel y quien supo brillar en Inglaterra, habló acerca de James Rodríguez y explicó algunas de las razones por las que, desde su visión, no se logró un buen final. En diálogo con ESPN Brasil, el extremo no ocultó su sorpresa por la forma en la que se dieron las cosas.

“No sé cuánto deseaba estar aquí, quizás vino pensando en algo y luego el problema con la directiva acabó por desanimarle. Quizás no fue así como él pensaba. Por lo tanto, no tiene sentido que todos cobren si no quieren”, dijo.